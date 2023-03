﻿Dresden-Gorbitz: Frau verliert Kontrolle und prallt mit Wagen in Gebüsch

Eine Frau verunfallte am Dienstagmittag in Dresden-Gorbitz. Wahrscheinlich verlor sie aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihren Wagen.

Dresden. Am Dienstag kam es in Dresden-Gorbitz gegen 10.55 Uhr auf der Kesselsdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. In Höhe des Wölfnitzer Rings verlor die Fahrerin eines PKW, vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme, die Kontrolle über ihren Wagen. Der Wagen fuhr nach links über den Fußweg, durchbrach einen Zaun und blieb in einem Gebüsch stehen.

Die Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Berufsfeuerwehr und die Stadtteilfeuerwehr Gorbitz waren im Einsatz. Der Rettungshubschrauber „Christoph 38“ brachte den Notarzt an die Unfallstelle. Die Kesselsdorfer Straße war kurzzeitig gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.