Dresdner Norden

Frau bespuckt und tritt Polizistin in Dresdner Geschäft

Am Mittwochabend hat eine Frau in einem Geschäft an der Ludwig-Kossuth-Straße eine Polizistin bespuckt und getreten. Die 26-Jährige und ihr Begleiter hatten im Geschäft gestohlen.