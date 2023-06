﻿Fotostreifzug durch die „Stille Ecke“: So sieht Dresdens schönste Gartensparte aus

Dresden. An der Försterlingstraße in Dresden-Leuben, zwischen Rewe und dem Waldkindergarten Dresden-Klotzsche verbirgt sich die schönste Gartensparte der Stadt. Die „Stille Ecke“ ist zu Dresdens schönstem Kleingartenverein 2023 gewählt worden und hat am Samstag den Wanderpokal „Flora“ aus den Händen des Oberbürgermeisters erhalten.

Was macht die Gartensparte so besonders? Der Jury gefiel insbesondere die individuelle Gartengestaltung. Auch das Engagement der Kleingärtner und das regelmäßige Grilltreffen brachten Punkte ein. DNN-Fotografin Anja Schneider hat sich am Tag der Preisverleihung in der „Stillen Ecke“ umgesehen.

Das Kontrastprogramm könnte größer kaum sein. Traumhafte Rosen und wunderschöne Gärten sorgen für einen Ruhepol im Stadttrubel, umgeben von sanierten, aber doch gesichtslosen Plattenbauten. Die Kleingärtner der „Stillen Ecke“ dürfen den Wanderpokal nun ein Jahr behalten. Dazu gab es ein Preisgeld von 1000. Euro.

