Fluglärm

Zwei unerwartete Passagierflugzeuge waren am Donnerstagmorgen über dem Weißen Hirsch unterwegs (Symbolbild).

In den letzten Tagen kam es immer wieder vor, am Donnerstagmorgen sogar zweimal hintereinander: Ein Flugzeug rauscht über Hellerau, die Heide, den Weißen Hirsch und Loschwitz. Das ist nicht nur ungewohnt, sondern in der Routenplanung eigentlich auch nicht vorgesehen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket