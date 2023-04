﻿Ausbruch aus Abschiebehaft 2020: Wo sind die drei Flüchtigen heute?

Der Ausbruch am 16. April war bereits die zweite erfolgreiche Flucht aus der Unterkunft für Abschiebehäftlinge an der Hamburger Straße in Dresden-Friedrichstadt. 2020 flohen drei Männer am helllichten Tag. Was ist inzwischen über das Trio bekannt?

Die Unterkunft an der Hamburger Straße ist von einem hohen Zaun umgeben, später wurde noch Stacheldraht installiert.

Dresden. In der Nacht zu Sonntag, dem 16. April, brachen zwei Männer aus der Abschiebehaft aus. Bis jetzt wurden sie noch nicht gefunden, die Fahndung läuft. Es war bereits die zweite erfolgreiche Flucht aus der Unterkunft an der Hamburger Straße, denn schon im Januar 2020 gelang dies drei Insassen. Was ist inzwischen über das Trio bekannt?

Eine Fahndung läuft seit über drei Jahren

Vor drei Jahren flohen ein 25 Jahre alter Marokkaner und zwei Tunesier, 20 und 29 Jahre alt, aus der Unterkunft Hamburger Straße. Der 20-Jährige, der 2019 wegen Drogenhandels verurteilt wurde, tauchte seitdem nicht mehr auf dem Radar der deutschen Behörden auf. Nach ihm wird nach wie vor gefahndet. Die anderen konnten nach dem Ausbruch aufgegriffen werden. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) teilte nun auf DNN-Anfrage mit, was mit ihnen passierte.

Der 29-Jährige wurde im September 2020 in sein Heimatland Tunesien abgeschoben. In Deutschland war er bereits 2019 wegen Sachbeschädigung rechtskräftig verurteilt worden, so die LDS. Ganz anders ging es für den 25-Jährigen weiter, denn er durfte im Land bleiben. Aufgrund von „familiären Gründen“ stellte ihm die Stadtverwaltung Leipzig eine befristete Duldung aus. Genauere Angaben machte die Landesdirektion nicht. Anders als die beiden anderen Flüchtigen war der junge Marokkaner nicht vorbestraft.

Zehn Sekunden für fünf Meter hohen Zaun

Das Trio floh 2020 am hellichten Tag aus dem Innenhof der Einrichtung. Sie brauchten für das Überwinden des Zaunes nur „zehn bis 15 Sekunden“, schätzte damals Walter Bürkel, der stellvertretende Leiter der LDS. Der Übersteigschutz des fünf Meter hohen Zaunes verlangsamte die Drei damals kein bisschen, so Bürkel. Daher besserte die LDS nach und ließ Nato-Stacheldraht am oberen Ende des Zauns anbringen.

Dieser konnte den Ausbruch im April 2023 zwar nicht verhindern, doch immerhin erfüllte der Draht seine Funktion teilweise. Auf den Aufnahmen der Kameras ist zu sehen, dass die beiden Flüchtigen jeweils ein bis zwei Minuten brauchten, um den Draht zu überwinden. Eigentlich genug Zeit für den Wachdienst, auf die Fluchtversuche zu reagieren. Doch die Alarme, welche die Flucht der beiden Männer um 2.14 und 2.41 Uhr auslösten, wurde vom Wachdienst ignoriert. Erst nach etwa drei Stunden meldete das Sicherheitspersonal der Hamburger Straße den Ausbruch an die Dresdner Polizei.

„Erhebliche Fehler“ des Wachdienstes

Regina Kraushaar, die Präsidentin der LDS, räumte bei der Überwachung der Einrichtung „erhebliche Fehler“ ein. Man werde Konsequenzen ziehen, sobald die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Noch läuft, parallel zur Fahndung, eine Untersuchung der Kriminalpolizei wegen des Verdachtes der Gefangenenbefreiung gegen unbekannt.