﻿FLORIAN Fachmesse in Dresden: Mit Löschwasserkissen gegen die Brandgefahr

Dresden. Vom 12. bis 14. Oktober findet in Dresden erneut die Florian-Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz statt.

Dort will zum Beispiel das Ver- und Entsorgungsunternehmen Veolia neue Löschwasserzisternen präsentieren. Große, faltbare Wasserkissen sollen im Kampf gegen die erhöhte Brandgefahr durch Trockenheit und Hitze eingesetzt werden. Auf der Florian-Messe erklären Mitarbeiter am Stand von Veolia das Prinzip hinter diesen flexibel einsetzbaren Kissen. Außerdem will das Unternehmen weitere Einsatzmöglichkeiten, wie die Bewässerung von Sport- und Grünanlagen mittels Regenwasser, vorstellen.

DNN