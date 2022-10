FLORIAN 2022: 20.000 Besucher zur Feuerwehrmesse in Dresden

Auch in diesem Jahr war die Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz wieder gut besucht. Neben Vorträgen und neuester Technologie gab es zudem ein Geschenk an die Stadt Radeberg.

Dresden. Am Sonnabend ist die 21. Fachmesse für Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz mit 20 000 Besuchern zu Ende gegangen – 40 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen nationale und internationale Fach- und Rettungskräfte nach Dresden, um sich bei der Florian 2022 zum technischen Fortschritt zu informieren und Erfahrungen auszutauschen. Rund 300 Aussteller aus acht Ländern präsentierten die neuesten Fahrzeuge und Ausstattungen, Schutzausrüstungen sowie Brandbekämpfungs- und Rettungstechnologien.

Der nächste Messetermin steht bereits fest

Von Donnerstag bis Sonnabend gab es Vorträge aus dem begleitenden Fachprogramm zu hören und Weltpremieren zu sehen. So übergab Staatssekretär Frank Pfeil in Vertretung von Sachsens Innenminister Armin Schuster das erste gasbetriebene Feuerwehrfahrzeug Mitteleuropas an die Stadt Radeberg. Das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10) soll in Zukunft sowohl zur Brandbekämpfung als auch zur technischen Hilfeleistung eingesetzt werden.

„Wir sind sehr glücklich über die Zuwächse der diesjährigen Messe und können mit Stolz sagen: Die Florian in Dresden ist als jährlicher Branchentreff im Herbst bei Entscheidern und Einsatzkräften fest verankert“, resümiert Roland Zwenker, Geschäftsführer des Veranstalters ORTEC. Deshalb stehe bereits auch schon der Termin für die nächste Florian fest: Vom 12. bis 14. Oktober 2023 soll es ein noch größeres Angebot an Mitmachaktionen und Einsatzübungen geben.