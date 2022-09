﻿Flora und Fauna: Rundgang durch Dresdner Innenstadt

Dresden. Der Natur- und Landschaftsführer Frank Siegert führt am Freitag, 16. September, durch die Innenstadt und will dabei die Zusammenhänge von Städtebau mit Flora und Fauna in Zeiten des Klimawandels erklären. Zu sehen seien dabei Rautenfarne, Admirale – also farbenfrohe Schmetterlinge – und Turmfalken.

Die Strecke orientiert sich zu großen Teilen an der Strecke „Innenstadt“ des Lauf- und Bewegungsprojektes „Walking People“ der Stadt. 13 Uhr ist Treff an der Goldenen Pforte des Rathauses, von dort geht es am Königs- und Terrassenufer entlang und durch den Brühlschen Garten zurück in die Innenstadt.

Dr. Paula Aleksandrowicz, Sachgebietsleiterin strategische Gesundheitsplanung beim Gesundheitsamt, gibt Hinweise zum Umgang mit Sommerhitze und zu Bewegung vor der Haustür.

Da die Plätze auf 30 Personen begrenzt sind, bittet die Stadt um Anmeldung.

Anmeldungbis Donnerstag, 15. September, per E-Mail an gesundestadt@dresden.de. Die Angabe von Vor- und Zunamen genügen.

Von EH