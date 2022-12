﻿Brand beim Fahrrad-Lieferdienst „Flink“ in Dresden-Pieschen

In einem Schrank, in dem die Akkus für die E-Bikes geladen werden, hatte es geschmort.

Am Freitagabend hat es beim „Flink“-Lieferdienst an der Heidestraße gebrannt. In der Ladestation für die E-Bike-Akkus schmorte es.

