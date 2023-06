In Dresden hatten Erzieher in Kitas lange keine festen Wochenarbeitszeiten. Im April hat der Stadtrat das Modell gekippt. Jetzt sucht die Stadt nach neuen Wegen.

Dresden. Nach dem Aus für die sogenannten Flexverträge bei Kita-Erziehern in Dresden ist erstmal Geduld gefragt: Ein neues Beschäftigungsmodell kann nun „mit Blick auf die notwendigen internen und externen Absprachen erst nach der Sommerpause“ vorgelegt werden, teilte Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) jetzt in einem Schreiben an die Stadträte mit.