Dresden. Sommerzeit ist Grillzeit – und mit jeder Saison wachsen ein Stück weit die Ansprüche, was eine gute Barbecue-Party ausmacht: Manche wollen Halloumi-Käse, andere ein deftiges Rostbrätl, wieder andere legen Tomaten oder Tofu auf den Grill und die Nimmersatten möchten Fleischspieße mit einer delikaten Würznote. Einer, der diesen Grilldiversifizierungs-Trend über Dresden hinaus mitprägt, ist Fleischer Sven Creutz von der Louisenstraße: Mal legt er Glühwein-Bratwürste in der Theke aus, dann Bratwürste in den Geschmacksrichtungen „Chili Cheddar Cheese“, „Ente“ oder „Tomate Mozzarella“. „Inzwischen haben wir 25 Sorten, die wir im Sommer und Winter wechselnd anbieten“, sagt der Meister.

Was diese Bratwürste alle gemeinsam haben: Creutz stellt sie nach Dresdner Art her, also ungebrüht und grob. Seine Kunden legen teilweise Hunderte Kilometer zurück, um die Grillspezialitäten zu ergattern. „Zu uns kommen die Leute aus Chemnitz, Berlin, Hamburg, Ulm und weiter her, um sich hier taschenweise mit Grillgut einzudecken“, erzählt Creutzens „rechte Hand“, Sebastian Thalheim. „Manche sprechen von einer richtigen Geschmacksexplosion, wenn wir sie fragen, warum sie gerade bei uns einkaufen. Wenn Sie zum Beispiel in die Blauschimmel-Bratwurst reinbeißen und dann entfaltet sich der Käsegeschmack … ach, da krieg ich gleich Hunger“, sagt der Vize mit einem vielsagenden Augenzwinkern.

Rückbesinnung auf die Wurzeln seines Handwerks

Auf den Trichter mit dem ausgefallenen Grillgut war Sven Creutz peu à peu gekommen, nachdem er 2007 die Fleischerei seines Vaters Siegfried Creutz in der Dresdner Neustadt übernommen hatte. Während andere in seiner Gilde expandierten, eine Filiale nach der anderen eröffneten und zum Kantinenersatz für Bauarbeiter und andere mittagshungrige Werktätige mutierten, besann sich der Junior auf die Wurzeln seines Handwerks, um gegen die Supermarkt-Konkurrenz zu bestehen.

Einen Ausflug ins Online-Geschäft brach er rasch ab, als sich schon die ersten drei Kunden als säumige Zahler entpuppten. „Außerdem halte ich diese ganze Lkw-Lieferfahrten quer durchs Land ohnehin nicht gerade für umweltfreundlich.“ Statt auf glamourösen „eCommerce“ fokussierte sich Creutz fortan auf die Wurst. Sein Credo: „Man muss sich auf das konzentrieren, was man wirklich gut kann.“

Chef Sven Creutz an der Wurstspritze. 2007 übernahm er die Fleischerei in der Dresdner Neustadt von seinem Vater. © Quelle: Dietrich Flechtner

Und das ist bei ihm eben die Fleischerei in hoher Qualität mit einem Schwerpunkt auf Eigenproduktion und Regionalität, wie er selbst betont. Das Fleisch dafür besorgt er sich größtenteils aus Sachsen und Brandenburg. Die Würze sucht er sich selbst in Gewürzmühlen seines Vertrauens aus. Daraus entwickelt er dann eben auch jene Spezialitäten, die sonst kein anderer weit und breit im Sortiment hat. Dazu gehören neben exotischen Bratwürsten allerlei Fleischspieße und selbst veredelter Grillkäse. „Das ist eigentlich ein Hartkäse, den wir komplett auseinandernehmen“, erläutert der Meister. Creutz und sein Team zerkleinern diesen Käse zunächst, verwandeln die Brösel in eine dickflüssige Masse, die sie dann neu würzen und im Wasserbad in neue, grillstabile Formen bringen. „Wir haben immer auch etwas für Vegetarier im Sortiment“, betont er.

Wurst für die Filmnächte, für Biergärten und andere Fleischer

Mit seinen Eigenkreationen hat Creutz eine treue Stammkundschaft an den Familienbetrieb gebunden. Anderseits hat sich die Qualität seiner selbstproduzierten Würste und Fleischwaren in der regionalen Gastro- und Metzgerbranche herumgesprochen: Der 19-köpfige Betrieb beliefert unter anderem die Dresdner Filmnächte, mehrere Biergärten in der Neustadt, den Konzertplatz am Weißen Hirsch sowie andere Fleischereien in Dresden und Umgebung, die nicht mehr das volle Sortiment selbst produzieren können.

Das Qualitäts-Konzept dahinter funktioniert wohl. Denn über den Preis verkauft Sven Creutz sein Fleisch und seine Würste offensichtlich nicht. „Billig sind wir nicht“, sagt er selbst. Das liegt auch an steigenden Energie- und Rohstoffkosten, die er durch Investitionen in eine Solaranlage und sparsame neue Kältetechnik mit umweltverträglichen Kühlmitteln zumindest teilweise auszugleichen versucht. Allein in den vergangenen vier Jahren habe er rund eine Million Euro in den Betrieb gesteckt, erzählt der Fleischermeister. Ein weiterer, bei Creutz eher indirekt wirkender Kostentreiber sind die staatlichen Mindestlohnvorgaben. Zwar bezahle er seine Mitarbeiter immer über diesem Niveau, beteuert Sven Creutz. „Aber wenn der Mindestlohn im Herbst wieder steigt, müssen wir eben auch höher gehen, um den Abstand zu halten.“

Kurzporträt Name: Fleischerei Sven Creutz GmbH Hauptsitz: Louisenstr. 25 in der Dresdner Neustadt Spezialitäten: Dresdner Bratwürste, Grillkäse, Präsentkörbe und Party-Service Belegschaft: 19 Beschäftigte Internet: fleischerei-creutz.de

Trotz all dieser Herausforderungen ist der Meister zuversichtlich, dass er sich mit seinen Konzepten dauerhaft am Markt gegen die Niedrigpreise der Supermärkte behaupten kann: „Sicher, die Jungen essen heute vielleicht nicht mehr so viel Fleisch wie die Leute früher“, weiß Creutz. „Aber wenn sie einkaufen, dann wollen sie hochwertige, regionale Produkte haben, auch wenn die was kosten.“

Von Heiko Weckbrodt