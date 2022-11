Der zweifache Olympiasieger Tom Liebscher lässt Grundschüler in Dresden jubeln. Sie starten einen bundesweiten Fitnesswettbewerb. Welche Hoffnungen sich damit verbinden.

Dresden. Tom Liebscher erinnert sich gern an seine Schulzeit: „Ich war immer froh, wenn Sport auf dem Plan stand“, erzählt der zweifache Olympiasieger in der kleinen Schulsporthalle der 30. Grundschule. Vor ihm sitzen Dutzende Mädchen und Jungen auf dem abgewetzten Parkett und hängen an seinen Lippen. „Ich war heute morgen schon auf der Elbe“, berichtet Liebscher von seinem Morgenprogramm.