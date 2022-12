﻿Erste Fische schwimmen im neuen, alten Kastenmeiers in Dresden

Ab dem 6. Januar ist das Kastenmeiers für zehn Monate zurück im Kurländer Palais. Während die Crew noch im Kempinski kocht, sind die ersten Fische schon eingezogen. Es gibt außerdem eine neue Ausstellung.

Dresden. Das neue Jahr bringt naturgemäß, nun ja: Neues mit sich. Mitunter jedoch trifft man auch bei vermeintlich Neuem auf Altbekanntes. So verhält es sich auch mit dem interimsmäßigen Umzug des Restaurants „Kastenmeiers“ in seine alte Wirkungsstätte im Kurländer Palais. Weil Gerd Kastenmeier seine Gäste nicht im staubig-lauten Ambiente einer Baustelle bekochen möchte, kehrt er für die Dauer der Renovierungsarbeiten im 5-Sterne-Hotel Taschenberg Kempinski in die noch voll ausgestatteten Räume des alten Restaurants zurück, das der Gastronom seit Frühjahr 2019 weiter als Event-Location nutzt.