﻿Findlaters Gärten: Ein Kapitel „queer history“ der Dresdner Stadtgeschichte

Blick von der Terrasse auf Findlaters Weinberg in Richtung Loschwitz; im Hintergrund Bildmitte am Elbufer die Loschwitzer Kirche; kolorierte Radierung von Carl Heinrich Beichling (um 1840).

Dresden. So berühmt die Treffen im Haus am Körnerschen Weinberg mit illustren Gästen wie etwa Tieck und Goethe auch waren, nicht alle konnten dem geistigen Umfeld dort etwas abgewinnen. Der Dichter Novalis beschied etwa in einem Brief Friedrich Schlegel: „Es ist mir unbegreiflich dass Du so lange mit ihnen hast leben können. … Für ordinären Witz und einzelne Bemerkungen sind sie empfänglich – das Höchste sehen sie nicht. … Ihre Bildung ist die Notdürftige – die jeder Mensch haben muss.“

Es sind Zitate wie diese, die den Reiz des Buches „Lord Findlater und die Gärten seiner Zeit“ ausmachen, das unlängst in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt erschien. Verfasst haben es zum einen Martin Päckert, der promovierter Biologe ist und die Sektion Ornithologie der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden leitet, zum anderen der Architekt Frank Klyne, der zuletzt Geschäftsführer einer Entwicklungsgesellschaft war.

Dresdner Stadtgeschichte um ein Kapitel „queer history“ bereichert

Im Fokus steht vor allem das Leben jenes Mannes namens James Ogilvy, der an sich ein schottischer Aristokrat war, aber ab 1803 vorzugsweise in Dresden lebte und wirkte und nach seinem Tod 1811 auf dem Loschwitzer Friedhof beerdigt wurde, wobei in diesem Grab mit der Nummer 32 dann später auch sein Privatsekretär und Freund bzw. Lebensgefährte Johann Georg Christian Fischer seine letzte Ruhestätte fand.

Die Autoren wollten nicht den Spuren Lord Findlaters und seines „Partners“ nachspüren und damit die Dresdner Stadtgeschichte um ein Kapitel „queer history“ zu bereichern, sondern sie ordneten deren mehrdeutige Biografien zudem in die europäische Geschichte der Zeitenwende um 1800 mit vielfältigen politischen, sozialen, kulturellen, geistes- und ideengeschichtlichen Aspekten. Zudem gingen sie darüber hinaus auch gleich – in alles in allem 15 Exkursen – der Entwicklung des Landschaftsgartens in Deutschland nach.

Spuren in der Weltliteratur

Das Duo Klyne-Päckert eruiert also, welche Gedanken hinter den Gärten der Aufklärung stecken, egal ob es nun das Schöne wie das Nützliche angeht. So gibt es einen Exkurs zum Schlosspark von Gaußig, wo Gräfin Henriette von Schall-Riaucour Findlater freie Hand ließ, was die Umgestaltung des barocken Gartens in einen Grünanlage im neuen englischen Stil anging. Wie Päckert und Klyne vermitteln, verzichtete Findlater auf ein symbolisches Bildprogramm, das den Besucher leiten und zum Nachdenken anregen sollte, wie es vielfach populär war. Die Gebäude befanden sich mit Ausnahme des Rundtempels alle am Rande oder außerhalb der eigentlichen Parkanlage. Nichts sollte von den natürlichen Szenerien ablenken, die Findlater und seine Gehilfen schufen. „Die üppigen prächtigen Rhododendronhecken, für die Gaußig heute bekannt ist“, wurden allerdings erst nach Findlaters Tod angepflanzt, wie festgehalten wird.

Über die Gartenkunst ergab sich, wie einem deutlich gemacht wird, ein enger Kontakt mit Goethe, vorzugsweise in Karlsbad, wo der durchaus auch an der Gartenkunst ein großes Interesse pflegende Dichterfürst oft und gern zur Kur weilte. Die Bekanntschaft hinterließ, so die von Klyne und Päckert mit viel Verve vertretene, aber auch mit überzeugenden Belegen untermauerte These, Spuren in der Weltliteratur. Beim Engländer, der in Goethes Werk „Die Wahlverwandtschaften“ auftaucht, handelt es sich nicht um den englischen Künstler und Reisenden Charles Gore (1729–1856), sondern es ist Lord Findlater, der die Vorlage zur Romanfigur abgibt.

Was nun Findlaters Weinberg angeht, so erfährt man, dass dieser (ähnlich wie schon vorher in Karlsbad) erstmal bei der Obrigkeit mit einer durchaus großzügigen Offerte für sein Anliegen warb. So wollte er das Wegenetz in dem für ihn interessanten Gebiet auf seine Kosten instandsetzen bzw. sogar ausbauen. Was die Weinberge angeht – diese wurden offenbar nicht intensiv bewirtschaftet, „sie dienten den betuchten Familien eher als Plaisir und zum Ausflug in die Sommerfrische“. So sehr Findlater sich dann auch mühte und finanziell tief in die Taschen griff, er konnte nur fünf der acht Loschwitzer Weinberge in seinen Besitz bringen – und diese bildeten noch nicht mal eine zusammenhängende Einheit.

Aber es gelang ihm gleichwohl, eine aparte Gartenlage zu schaffen, die vielleicht so manchen Dresdner als eine Art Paradies erscheinen mochte – bis heute neigt der Mensch dazu, sich nach einem Paradies zu sehnen. Weil aber nicht gleich sterben will, freut er sich an einem Garten Eden, den einer auf Erden geschaffen hat. Die Mutter aller Gärten ist sind wild wuchernde Naturgarten, in dem alles so ungehemmt wachsen darf wie das Haar auf „Sprengkopf-Toni“ Hofreiters Kopf, sowie der Englische Garten-Rasen-Garten, in dem Unkraut und Blümchen das Feld räumen müssen wie einst Adam und Eva und der eigentlich ähnlich langweilig wie ein Schottergarten ist, nur dass er halt grün und nicht grau ist. Auf den Grundmauern des ehemaligen Palais auf Findlaters Weinberg steht heute Schloss Albrechtsberg, das Kavaliershaus, das Fischer mit seiner Familie bewohnte, ist heute in Privatbesitz.

„Erweckungserlebnis“ in Italien

Einen tiefen Einschnitt bedeuteten der Einmarsch der Franzosen 1806 und der Beitritt Sachsens zum Rheinbund. Als Brite war Findlater, der durchaus Patriot war und für die Franzosen nichts übrig hatte, nun „feindlicher Ausländer“, weshalb er oft ins böhmisch-österreichische Teplitz auswich. Er muss ein Gespür für die Lage gehabt haben, denn bereits im Februar 1806, also vor dem Debakel der preußischen und sächsischen Truppen Mitte Oktober 1806 in der Doppelschlacht von Jena und Auerstedt, hatte er seine gesamten Besitztümer an seinen ihm nahe stehenden Sekretär Findlater überschreiben lassen.

Das Thema Homosexualität nimmt einen – berechtigterweise – nicht unerheblich Raum ein in der recht interessanten und insofern lesenswerten kulturhistorische Biografie. Zwar war Findlater zwischen und 1779 und 1788 verheiratet, nämlich mit Christina Teresa Murray, war aber seiner homosexuellen Neigungen wegen aus seiner Heimat ausgewiesen worden, weshalb es überhaupt erst möglich wurde, dass er in Dresden (und anderswo) Spuren hinterließ.

Ein „Erweckungserlebnis“ dürfte für Findlater Italien gewesen sein, das er im Zuge seiner Kavalierstour (auf der Rückreise kam er dabei 1775 auch erstmals nach Dresden) intensiv bereiste. Vermerkt wird, dass es den Begriff „Homosexualität“ damals nicht gab und dass man damals nicht zuletzt von einem „italienischen Laster“ und von Italien als einem „effeminierten Land“ sprach. Apropos, wenn wir schon mal bei der Geografie sind. Rosenow, wo der 1791 in Dresden geborene Dichter und Freiheitskämpfer am 26. August 1813 Theodor Körner im Kampf gegen französische Truppen fiel, liegt nicht in Vorpommern, sondern in Mecklenburg. Aber das ist eine Petitesse, ansonsten haben Martin Päckert und Frank Klyne in vielerlei Hinsicht überzeugendes Buch hingelegt.

Martin Päckert, Frank Klyne: Lord Findlater und die Gärten seiner Zeit. Mehrdeutigkeiten eines Lebens und einer Kunstform. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 296 Seiten mit 47 farb. und 44 s/w Abb., 48 Euro