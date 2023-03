﻿Finanzierung für Schwimmhalle Klotzsche soll im Juni stehen

Dresdens Sportbürgermeister und der Chef der Bäder GmbH standen den Einwohnern in Klotzsche zum geplatzten Neubauprojekt Rede und Antwort. So ist der aktuelle Stand.

So soll die neue Schwimmhalle in Klotzsche aussehen. Geplant ist sie mit sechs 25-Meter-Bahnen, einem Kursbecken und einem Solebecken. Doch die Finanzierung des Projektes ist aufgrund der enorm gestiegenen Baukosten geplatzt. Jetzt wird nach einer Lösung gesucht.

Dresden. Der Stopp des Schwimmhallenneubauprojektes in Klotzsche regt auf. 11011 Unterschriften hatte am Ende eine Petition, in der u.a. die Sicherstellung der Finanzierung des Ersatzneubaus gefordert wurde. Am Dienstag gab es in dem Stadtteil nun erneut ein Bürgergespräch zum Thema. Bereits vor drei Wochen waren in der Aula des neuen Gymnasiums in Klotzsche in einer erweiterten Stadtbezirksbeiratssitzung vor allem die Anträge von vier Fraktionen diskutiert worden, in denen es um den Bau der Schwimmhalle in Klotzsche ging.

Diesmal hatte die Stadtratsfraktion Freie Wähler/Freie Bürger am selben Ort zur Diskussion eingeladen. Motto „Geht der Dresdner Norden baden?“ Als Gesprächspartner standen Sportbürgermeister Jan Donhauser und Matthias Waurick, der Geschäftsführer der Dresdner Bäder GmbH, Rede und Antwort. Der Stadtverband Schwimmen Dresden, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Elternvertreter, Bewohner aus Klotzsche und angrenzender Stadt- bzw. Ortsteile im Dresdner Norden machten einmal mehr deutlich, wie sehr die Schwimmhalle in der Stadt und vor allem im Dresdner Norden gebraucht wird.

Auf was sich die Fraktionen geeinigt haben

Nach dem Stopp des Schwimmhallenprojektes hatten mehrere Fraktionen Anträge eingereicht, die den Neubau sichern und eine Perspektive für die Bäder GmbH aufzeigen sollten. Was auf der erweiterten Stadtbezirksbeiratssitzung Klotzsche am 6. März angeregt wurde, ist jetzt umgesetzt: Vor etwa einer Woche hat der Ausschuss für Sport des Stadtrates die verschiedenen Anträge zu einem zusammengefasst. Das berichtete Bürgermeister Jan Donhauser. Er ist seit Februar nicht nur für Bildung und Jugend, sondern auch für den Sport zuständig.

Der Antrag sei zwar noch mal an den Finanzausschuss zurücküberwiesen worden, „weil die Finanzpolitiker unbedingt noch mal drüberschauen wollen. Das ist aber nicht schlimm, weil wir trotzdem an der Sache arbeiten“, so Donhauser.

Wann es einen Finanzierungsvorschlag geben soll

Mit dem Antrag (A0427/23) wird der Oberbürgermeister u.a. beauftragt, bis Ende Juni Vorschläge für die Umsetzung der beschlossenen und geplanten Schwimmhalle Klotzsche vorzulegen. „Wir sind am arbeiten“, so der Sportbürgermeister. Ziel sei, im Juni 2023 dem Stadtrat einen Finanzierungsvorschlag vorzulegen. Jan Donhauser machte beim Bürgergespräch deutlich, dass er die Chance, eine neue Schwimmhalle in Klotzsche zu bauen, als gut einschätze.

Was mit dem Grundstück passiert

Nach dem Stopp des Schwimmhallenprojektes im Januar hatte Hilbert davon gesprochen, dass der mit SachsenEnergie geschlossene Erbbaurechtsvertrag für das Grundstück Königsbrücker Landstraße 100 aufgehoben werden soll. Dagegen gab es aus der Bürgerschaft sofort Protest und eine Badelatschen-Aktion am Grundstück.

Fakt ist, dass der im September 2021 mit der SachsenEnergie geschlossene Erbbaurechtsvertrag „nicht gekündigt und nicht außer Betrieb gesetzt“ ist, „er läuft weiter“, versicherte Matthias Waurick, der Chef der Dresdner Bäder GmbH. Der Antrag der Stadträte soll dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Nicht zur Zufriedenheit von anwesenden Bürgern beantworten konnte der Bäderchef die Frage, warum erst im Januar aufgrund einer Anfrage der Stadträtin Silvana Wendt von den Freien Wählern/Freien Bürgern öffentlich wurde, dass der geplante Schwimmhallenneubau in Klotzsche nicht realisiert werden kann.

Was Bürgervertreter ärgert

Waurick hatte beim Bürgergespräch in Klotzsche davon gesprochen, dass er im November erfahren habe, dass die Finanzierung der Schwimmhalle in Klotzsche in Frage gestellt wurde. Er hatte aber auch gesagt, dass er beim erneuten Stellen des überarbeiteten Fördermittelantrages im September 2022 keine Finanzierungsbestätigung durch den Gesellschafter einreichen konnte. „Die habe ich nicht mehr erhalten. Das heißt also, die Finanzierung ist als solches nicht gesichert.“

FDP-Stadtbezirksbeirat Torsten Pötschk findet, dass Bäderchef und OB proaktiv auf den Stadtrat und die Stadtbezirksbeiräte hätten zugehen müssen. „Wir haben im Oktober im Stadtbezirksbeirat eine Anfrage gestellt, wie es um die Finanzierung des Bades steht und im November die Antwort bekommen, dass alles in Ordnung ist.“