﻿Finanzbürgermeister in Dresden: Peter Lames zieht die Konsequenz

Kurz vor der angestrebten Wahl der Beigeordneten am Donnerstagnachmittag hat sich Finanzbürgermeister a.D. Peter Lames (SPD) mit einer Erklärung an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gewandt. Diese Konsequenz zieht Lames.

Dresden. Wenige Stunden vor den angestrebten Bürgermeisterwahlen hat sich Dresdens früherer Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) gewandt und erklärt: „lch stelle vorsorglich klar, dass meine Bewerbung sich auf keines der heute zur Wahl stehenden Beigeordnetenämter bezieht und ich daher für eine Kandidatur auf jedweden Vorschlag nicht zur Verfügung stehe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel machte den Anfang

Eine Woche zuvor hatte bereits Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) erklärt, für die Wahl nicht zur Verfügung zu stehen. Während Sittel einem innerparteilichen Konkurrenten das Bürgermeisteramt überlassen muss – Stadtrat Steffen Kaden soll die Farben der CDU im Rathaus vertreten – fällt der Posten von Lames einer Strukturreform in der Verwaltung zum Opfer. Den Finanzbereich soll der Oberbürgermeister übernehmen.

„Stehe in keiner Weise zur Verfügung“

Lames erklärte: „Ich habe mich nach siebenjähriger erfolgreicher Arbeit auf die ausgeschriebene Stelle des Beigeordneten für Finanzen, Personal und Recht beworben. Sachgerechte Veränderungen von Zuständigkeiten war ich bereit mitzutragen. Ich war stets bereit, meine eigene Kandidatur im Interesse einer anderen Beteiligung der SPD an der Führung der Stadt zurückzustellen.“ Für den nunmehr angestrebten Weg, Hilbert neben seinem uneingeschränkten Weisungsrecht auch noch die unmittelbare Ressortverantwortung für die Finanzen der Stadt und die wirtschaftliche Kontrolle der städtischen Unternehmen zu übertragen, stehe er in keiner Funktion zur Verfügung, so Lames.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich habe mich diesem Ansinnen nicht unterwerfen wollen“

Dieser Weg sei nicht nur in der demokratischen Geschichte Dresdens seit 1989/1990 einmalig. Er sei auch bundesweit in vergleichbaren Städten ohne Beispiel. „Es entspricht vielmehr allen Grundsätzen der guten, ausgewogenen und ordnungsgemäßen Führung einer Stadt wie Dresden, dass sowohl die großen strategischen Entscheidungen als auch die zahlreichen Vorgänge des Alltags im Vier-Augen-Prinzip von Oberbürgermeister und Finanzbürgermeister gesehen, bewertet und erst in der Endverantwortung des Oberbürgermeisters von diesem entschieden werden.“ Er habe sich nicht dem Ansinnen von Hilbert unterwerfen wollen, diesen Prozess auf Ebene der Stadtspitze allein in der Hand haben zu wollen, erklärte Lames.

Lames kehrt an das Oberlandesgericht zurück

Die Arbeit als Beigeordneter sei für ihn kein Selbstzweck gewesen, so der SPD-Politiker. „Sie war immer zuerst ein Dienst an der Stadt und ihren Einwohnerinnen und Einwohnern. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich in den letzten Jahren hierbei unterstützt haben.“ Der 58-jährige Jurist Peter Lames kehrt nun als Vorsitzender Richter an das Oberlandesgericht Dresden zurück. „Ich freue mich auf meine Arbeit, die ich nun wieder aufnehmen werde.“