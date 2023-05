﻿Neue Runde für die Asylcontainer in Dresden – diesmal im Finanzausschuss

Nächste Woche soll der Stadtrat darüber entscheiden, ob in Dresden Asylbewerber in Containerdörfern untergebracht werden. Im Bauausschuss waren die Pläne der Verwaltung durchgefallen. Doch das ist noch nicht das letzte Wort.

Dresden. Am Donnerstag, 11. Mai, entscheidet der Stadtrat über den Plan der Stadtverwaltung, Asylbewerber für zwei Jahre an neun Containerstandorten unterzubringen. Die 824 Plätze im Stadtgebiet sollen rund 47 Millionen Euro kosten. Doch bevor der Stadtrat entscheidet, wird der Finanzausschuss auf einer Sondersitzung über den Plan beraten. Das hat der Ausschuss am Dienstagabend auf Antrag des Linke-Fraktionsvorsitzenden André Schollbach beschlossen.