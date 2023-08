﻿Filmnächte am Elbufer: Wie Dresden ein großes Festival aufs Spiel setzt

Dresden. Das Wort „Lebenswerk“ fiel oft. Es ist ein Lebenswerk, das Johannes Vittinghof und Matthias Pfitzner, die Erfinder der „Filmnächte am Elbufer“, da aufgebaut haben. Rund 4,3 Millionen Besucher von 1991 bis 2022, 1719 Veranstaltungstage seit 1991, und der Zustrom ist auch in diesem Jahr ungebrochen. Keine Selbstverständlichkeit in einer Zeit, in der große, identitätsstiftende Feste wie die „Bunte Republik Neustadt“ oder das „Elbhangfest“ ersatzlos ausfallen, auch kleinere Veranstaltungen und Festivals pausieren müssen wegen ungewisser wirtschaftlicher Perspektive.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rechtsamt: Ausschreibung zwingend erforderlich

Jetzt ist das Lebenswerk der Geschäftsführer der PAN Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie GmbH, die sich mit Philip Hartmanis einen Ökonomen und Juristen in ihre Runde geholt haben, akut gefährdet. Die Umstände sind schon fast tragisch: 2018 reichte die CDU-Stadtratsfraktion einen Antrag zur Verlängerung des Festivals um sieben Tage ein. Es dauerte fünf Jahre, bis die Verwaltung es schaffte, daraus eine Vorlage zu entwickeln. Mit einem kleinen, aber gemeinen Zusatz: Im Zuge der Verlängerung sollte die Konzession für das Festival neu vergeben werden. Das sei zwingend erforderlich, hat das Rechtsamt festgestellt.

Der Stadtrat beschloss die Ausschreibung mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der CDU, die Sorgen hat der Veranstalter. „Unser Geschäft ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Sponsoren wollen eine gewisse Sicherheit, Künstler binden sich nur, wenn die Spielstätte feststeht“, schildert Hartmanis die Folgen einer Ausschreibung. Im schlimmsten Fall, so der Mitgeschäftsführer, verschwinden die „Filmnächte am Elbufer“ von der Bildfläche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Parallele zum Palaissommer

Der Freistaat Sachsen hat genau das durch, was den „Filmnächten“ jetzt droht. Im vergangenen Jahr hatte der Immobilien-Staatsbetrieb das Areal am Japanischen Palais, auf dem zehn Jahre lang der „Palaissommer“ stattfand, neu ausgeschrieben. Mit dem „Erfolg“, dass es dieses Jahr keinen „Kultursommer am Palais“ gibt. Abgesagt.

„Mir fehlt die Wertschätzung“

„Anfang 2024 muss Klarheit herrschen“, sagt Konzertveranstalter Dieter Semmelmann. Er hat auch ein Lebenswerk kreiert und mit Roland Kaiser die „Kaisermania“ erfunden. Semmelmann, Mitgesellschafter an der PAN GmbH, fehlt die Wertschätzung für das, was Pfitzner und Vittinghoff aufgebaut haben. „Da kommen Menschen in die Stadt, Tourismus und Einzelhandel profitieren. Aber statt sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen, versteckt sich die Verwaltung hinter Formalitäten.“

Rechtsgutachten: Neuausschreibung nicht erforderlich

Das Vergaberecht sei halt so, habe es von Seiten der Stadt gehießen, sagt Hartmanis. PAN hat zwei Anwaltskanzleien mit einer Prüfung beauftragt. Beide kommen unabhängig voneinander zu dem Schluss: Eine Neuausschreibung ist weder erforderlich noch geboten. Die Situation ist keine einfache. Der Besitzer der Flächen ist der Freistaat Sachsen. Dieser überlässt sie der Landeshauptstadt, die diese weitervermietet. Die Miete streicht Sachsen ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir wollen eine einvernehmliche Lösung“

In dieser Gemengelage gibt es keine vernünftige Rechtsgrundlage für eine Ausschreibung, sagen die von PAN beauftragten Juristen. Gemeinhin bereitet sich jemand, der Rechtsgutachten in Auftrag gibt, auf einen Rechtsstreit vor. „Das ist nicht unsere Absicht“, bekräftigen alle drei Geschäftsführer. „Wir sind an einer einvernehmlichen Lösung interessiert.“

Was wird mit den Investitionen?

1,71 Millionen Euro hat die PAN GmbH am Elbufer in Bühnentechnik, Fundamente und Hochwasserschutz investiert. Muss das alles abgerissen werden, wenn ein anderer Bewerber das Rennen machen sollte? Wie soll 2026 neue Technik installiert werden, und: Wie sollen ohne Vorlauf Künstler für die Konzerte gebunden werden?

Wirtschaftlich auf Dresden nicht angewiesen

„Die Planungen für das Jahr 2024 haben wir abgeschlossen. Wir planen für 2025. Spätestens im Frühjahr 2024 müssen wir wissen, ob die Spielstätte zur Verfügung steht.“ Wenn nicht, sind zwei Lebenswerke zerstört. Die „Filmnächte am Elbufer“ und die „Kaisermania“. „Wir hängen emotional an Dresden, aber nicht wirtschaftlich“, sagt Semmelmann. Zum 50. Bühnenjubiläum spielt Roland Kaiser nächstes Jahr in der Red-Bull-Arena Leipzig. 30 000 Tickets sind schon verkauft. Die Kapazität am Elbufer liegt bei 12 000...

DNN