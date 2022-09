﻿Tausende demonstrieren am Freitag in Dresden für den Klimaschutz

Weltweit gingen Menschen am Freitag unter dem Motto „#peoplenotprofit“ auf die Straße, um für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren. Auch in der Landeshauptstadt protestierten Tausende.

Dresden. Der Dresdner Ableger von „Fridays for Future“ (FFF) rief am Freitag zum globalen Klimastreik, weltweit gingen Menschen wie zuletzt unter dem Motto „#peoplenotprofit“ – zu deutsch „Menschen nicht Profit“ – für Klimagerechtigkeit auf die Straße. Die Bewegung forderte international, dass menschliches Wohlbefinden und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle Profite gestellt werden. In Dresden setzte sich der Protestzug um 13.30 Uhr an der Cockerwiese in Bewegung, um sich gegen die Klimakrise zu stellen.

Rund 4000 Demonstranten

Rund 4000 Teilnehmer waren bei der Versammlungsbehörde angemeldet. So viele waren laut Veranstalter auch auf den Straßen unterwegs. Vor rund einem Jahr waren dem Protestaufruf in Dresden vor der Bundestagswahl rund 10 000 Menschen gefolgt – bisheriger Rekord für die Klimabewegung in Dresden, sagte FFF-Aktivistin Friederike Fischer im Gespräch mit den DNN. Aber auch diesmal sei die Bewegung mit der Teilnehmeranzahl zufrieden. "Es waren ungefähr so viele Leute wie beim letzten Streik im März. Es freut uns, dass das Thema für viele Dresdnerinnen und Dresdner immer noch so wichtig ist und sie es unterstützen."

Die Teilnehmer des globalen Klimastreiks von Fridays for Future (FFF) in Dresden. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Von der Cockerwiese zogen die Demonstranten am Freitag zunächst Richtung Norden über die Albertbrücke und dann zurück über die Carolabrücke. Um 16 Uhr fand die Zwischenkundgebung am Theaterplatz statt, bevor es über die Wilsdruffer Straße wieder zur Abschlusskundgebung auf der Cockerwiese ging. In Redebeiträgen kamen Betroffene der Waldbrände aus Sebnitz und der Sächsischen Schweiz zu Wort, aber auch Menschen aus dem globalen Süden, die unter den bisherigen Auswirkungen der Klimakrise leiden. Die Künstler Ezé, einfach Ida und die Banda Comunale begleiteten die Veranstaltung musikalisch.

„Die Welt brennt“

„Die Welt brennt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes“, sagte Friederike Fischer vor dem Protestmarsch. „Hitze und Dürre kosten weltweit immer mehr Menschenleben, verursachen Brände und sorgen für Hunger und Durst! Auch in Europa fliehen Menschen vor Waldbränden, muss Trinkwasser rationiert werden und leiden viele Menschen unter den immer weiter steigenden Temperaturen“, sagte die junge Aktivistin. Man müsse sich deshalb wohl daran gewöhnen, dass der Brandgeruch auch in kommenden Sommern in Dresden steht.

Ähnlich sieht es auch Janina Lohmann von FFF Dresden. „Die Auswirkungen der Klimaerhitzung sind mittlerweile auch deutlich direkt vor unserer eigenen Haustür zu spüren. Es bleibt keine Zeit mehr, um die Emissionen langsam zu reduzieren. Wie Michael Kretschmer von der Selbstverständlichkeit des Ausbaus erneuerbarer Energien redet, während in Sachsen mehr Windkraftanlagen ab- als aufgebaut werden, ist heuchlerisch“, sagte die junge Frau. Zahra Pischnamazzadeh von FFF Dresden ergänzte: „Die Waldbrände in der Sächsischen Schweiz sind nur ein harmloser Vorgeschmack auf das, was passiert, wenn wir weiter ungebremst in die Klimakrise rasen.“ Die Klimaaktivstinnen fordern deshalb „endlich eine Politik, die Menschenleben über Profite stellt“.

„Sachsen braucht neuen Politikstil“

Nach der Meinung von Janina Lohmann brauche es gerade in Sachsen einen neuen Politikstil, der nicht die Menschen in den Braunkohlerevieren gegen die Menschen im Globalen Süden ausspielt. „Wohlstand sichert man nicht durch Jammern und Bremsen, sondern durch aktives Gestalten. Die Auswirkungen der Klimakrise werden gerade im Globalen Süden zu viel größerem Wohlstandsverlust führen, als wir es uns hier vorstellen können, und nicht nur das Leben von uns allen beeinträchtigen, sondern auch viele Menschenleben kosten“, sagte die Aktivistin.

Ihre Kollegin Friederike Fischer spricht dahingehend von einer bitteren und ungerechten Realität. „Die Regierungen des Globalen Nordens geben keinerlei angemessene Antworten, sondern befeuern die Katastrophen durch ihre fossile und neokoloniale Politik“, kritisierte die 19-Jährige. Es brauche „eine sozial und global gerechte Antwort auf die aktuellen Krisen“, sagte sie mit Blick auf die Ängste vor den Nebenkostenabrechnungen. Denn die hohen Beträge seien die Konsequenz einer Politik, die Deutschland in die fossile Abhängigkeit geführt habe.

Von Annafried Schmidt