﻿ Feuerwehr wegen Unwetter 40 Mal in Dresden im Einsatz

Bootsunfall wegen Unwetter

Am Mittwoch sind auf der Elbe Touristen mit zwei Kanus infolge eines kurzen Unwetters gekentert. Eine heftige Windböe sorgte dafür, dass die Boote in Höhe der Mündung des von Reinhardtsdorf-Schöna herabfließenden Mühlgrundbaches umkippten. Das Ehepaar und ihr 13-jähriger Sohn blieben unverletzt. Der 18-jährige Sohn verletzte sich am Fuß.