﻿Klotzsche: Gartenlaube und Wohnwagen brennen lichterloh

Brennende Wohnwagen und eine Gartenlaube sorgten am Freitagabend für einen Feuerwehreinsatz im Dresdner Stadtteil Klotzsche. Die Einsatzkräfte mussten zu speziellen Mitteln greifen.

Dresden. Am Freitagabend kam es gegen 19.40 Uhr an derKlotzscher Hauptstraße zu einem Brand. Als die Berufsfeuerwehr aus den WachenAlbertstadt und Übigau sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche eintrafen,standen eine Gartenlaube und zwei Wohnwagen lichterloh in Flammen.