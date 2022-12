﻿Nikolaus-Überraschung von der Dresdner Feuerwehr im Kinderkrankenhaus

Viele Kinder verbringen die Weihnachtszeit auf den Kinderstationen deutscher Krankenhäuser. Um ihnen Mut und Trost zu spenden, startete die Dresdner Feuerwehr am Dienstag eine Überraschungsaktion.

Dresden. Bei vielen Dresdnern macht sich so langsam die Weihnachtsstimmung breit. Man sitzt bei Plätzchen um den Adventskranz oder besucht den Striezelmarkt. Leider verläuft die Weihnachtszeit und in einigen Fällen voraussichtlich auch das Fest für zahlreiche Kinder nicht so fröhlich. Deutschlandweit liegen zur Zeit immer mehr junge Patienten auf den Kinderstationen der Krankenhäuser. Um ihnen Mut und gute Laune zu spenden und ihnen mit einem schönen Erlebnis über diese schwierige Zeit hinwegzuhelfen, starteten die Höhenrettungsgruppen der Berufsfeuerwehren aus über 30 deutschen Städten eine Nikolaus-Überraschungsaktion.

Nikolaus-Überraschung im Klinikum Neustadt Dresden, 06.12.2022: Der Nikolaus bescherte den Patienten des Klinikums Neustadt eine Überraschung.

Geschenke durch das Fenster

Am Dienstag seilten sich die Höhenretter „in der Gestalt des Nikolaus aus etwa 30 Metern Höhe von der Spitze einer Drehleiter“ ab und „reichten den Kindern im Klinikum Dresden-Neustadt kleine Geschenktüten durchs Fenster“, so Dr. Michael Katzsch, Amtsleiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Auch das Maskottchen des Brandschutzerziehungszentrums „Hydro“ war im Krankenhaus unterwegs und überreichte den Kindern, die wegen ihrer Erkrankungen das Bett nicht verlasen konnten, persönlich kleine Geschenke.

„Eine wunderbare Idee unserer Feuerwehr“

Bei den Mitarbeitern der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Städtischen Klinikums kommt die Aktion ebenfalls sehr gut an, wie Dr. Georg Heubner, Chefarzt Klinik für Kinder- und Jugendmedizin bestätigt: „Unsere kleinen Patienten werden große Augen machen. Im Klinikalltag ist eine solche Ablenkung willkommen – eine wunderbare Idee unserer Feuerwehr Dresden.“

Von Nikolaus Neidhardt