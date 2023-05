﻿Dresdner Feuerwehr hat jetzt eine Drohnenstaffel

Dresden. Die Dresdner Feuerwehr bekommt Unterstützung aus der Luft: Die ehrenamtliche Drohnenstaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ist ab sofort eine taktische Einheit des Katastrophenschutzes der Landeshauptstadt. Die Übergabe der Urkunde fand jetzt im Dresdner Stadtteil Gorbitz statt.

Dort fing es dann auch an, laut zu summen, als sich die zwei Drohnen in die Lüfte erhoben. Eine große Variante liefert Bilder im Weitwinkel, kann nah heranzoomen und ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Das ist für die Feuerwehr besonders von Vorteil, wie Michael Katzsch, Amtsleiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes Dresden erklärt: „Wenn wir eine Lage haben, wie beispielsweise den Großbrand in der Wäscherei kürzlich, kann die Drohne über das Gelände fliegen und zeigt uns die Temperaturunterschiede an. So lassen sich beispielsweise Glutnester besser erkennen.“

Die Idee, eine Drohnenstaffel zu gründen, kam beim ASB 2020 auf. Innerhalb von nur drei Jahren ist aus der Idee ein 20-Mann-starkes Team gewachsen, was ehrenamtlich Drohnen fliegt. Schon seit der Gründung unterstützt die Staffel die Feuerwehr im Bevölkerungsschutz ehrenamtlich, nun ist es aber auch amtlich und urkundlich bestätigt.

Das fliegende Auge der Dresdner Feuerwehr Der Dresdner Katastrophenschutz hat ab sofort fliegende Unterstützung von der Drohnenstaffel des ASB. Sie soll unter anderem die Dresdner Feuerwehr bei Großbrän

Für die Drohnenstaffel hat das einen weiteren Vorteil: Der Einsatzwagen, an dem sie in den letzten Monaten fleißig getüftelt haben, darf nun mit Blaulicht unterwegs sein. 90 000 Euro spendierte der ASB-Regionalverband für das Fahrzeug, welches die Mitglieder der Staffel selbst ausgebaut haben. Drinnen befinden sich ein Arbeitsplatz sowie mehrere Bildschirme, auf denen die Bilder der Drohnen in Echtzeit angeschaut und ausgewertet werden können.

Die ehrenamtlichen Drohnenführer Jens Berger (l.) und David Stelzig demonstrieren den Flug mit der großen Drohne. © Quelle: Anja Schneider

Das Einsatzfahrzeug funktioniert autark, dank eines Notstromaggregates, Internet und Verpflegung. Ist die Drohne im Einsatz, können die Bilder live im Fahrzeug übertragen werden, was der Feuerwehr bei der Beurteilung der Lage oder auch bei der Suche nach Personen hilft. Und das ist noch nicht alles: „Wir arbeiten momentan sogar an der Entwicklung spezieller Software, um die Datenauswertung weiter zu verbessern“, berichtet Staffelleiter Stefan Riedel.

Wertvolle Hilfe bei Waldbränden

Bereits in der Vergangenheit konnten die ehrenamtlichen Drohnenflieger die Feuerwehr tatkräftig unterstützen, beispielsweise beim Waldbrand in der Sächsischen Schweiz. „Da waren wir elf Tage und Nächte vor Ort und haben mithilfe der Drohnen Glutnester ausgemacht“, erinnert sich Stefan Riedel an den kräftezehrenden Einsatz. Es gibt aber auch angenehmere Einsätze, unter anderem die Suche nach Rehkitzen in Wiesen, um diese vor landwirtschaftlichen Maschinen zu schützen. Wer sich für das Ehrenamt interessiert, kann sich per Mail an drohne@asb-dresden.de wenden. Am 1. September beginnt der nächste Ausbildungskurs.