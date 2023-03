﻿Feuerwehr Dresden: 2022 gab es so viele Einsätze wie noch nie

4 Prozent mehr Anrufe in der Rettungsleitstelle, 12 Prozent mehr Hilfeersuchen, 7 Prozent mehr Rettungseinsätze und 35 Prozent mehr Brände als im Vorjahr – was die Dresdner Feuerwehr 2022 besonders forderte.

Frank Krüger (43), Annabell Staats (21) und Steve Kliesch (24) von der Freiwilligen Feuerwehr in Klotzsche sind drei der insgesamt 553 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Dresden, die im aktiven Dienst sind und zu Lösch- und Rettungseinsätzen ausrücken. Insgesamt haben die Freiwilligen Wehren 1408 Mitglieder. In der Dresdner Berufsfeuerwehr gibt es 892 Beschäftigte, davon 809 feuerwehrtechnische Bedienstete.

Dresden. Das Jahr 2022 hat die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Dresden gefordert wie noch nie. „Es war das bislang einsatzreichste Jahr“, resümiert Michael Katzsch, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darunter seien Einsätze gewesen, „die in Art und Ausmaß selbst erfahrenen Einsatzkräften die Schweißperlen auf die Stirn getrieben“ hätten, so der Feuerwehrchef.

Was die größten Einsätze waren

Beispiele dafür sind der Dachstuhlbrand in der Villa Urvasi auf dem Weißen Hirsch am 19. Juni, am 19. Juli ein ausgedehnter Waldbrand in der Dresdner Heide und dann ab 25. Juli der Waldbrand in der Sächsischen Schweiz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am 24. Juni kam es gegen 21.30 Uhr im Industriegelände Dresden zu einem Großbrand. An der Straße "An der Eisenbahn" brannte eine große Fabrikhalle. © Quelle: Roland Halkasch

Beim Großbrand im Industriegelände am 24. Juni wurden 1200 Einsatzstunden geleistet, um den Brand endgültig zu löschen. Bei solchen Großeinsätzen seien Ressourcen gefordert, die nur durch ein gemeinsames Handeln von Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und Technischem Hilfswerk gestemmt werden könnten.

Doch auch Einsätze, bei denen die Feuerwehr Hilfe leistet, würden die Kameradinnen und Kameraden vor neue Aufgaben stellen, „die im Alltag von Feuerwehr und Rettungsdienst bislang die absolute Ausnahme waren“, so Katzsch weiter.

Der Feuerwehrchef bezieht sich da u.a. auf den 19. Oktober. Da hatte ein Mann, der an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses mit einer Waffe hantierte und mit der Zündung eines Sprengsatzes drohte, zunächst für einen Polizeieinsatz mit Unterstützung des SEK gesorgt. Später kam es in der Wohnung zum Brand.

Für Schlagzeilen sorgte ebenso die Geiselnahme in der Altmarktgalerie am 10. Dezember. Hier stellte die Feuerwehr die medizinische und psychosoziale Notfallversorgung sicher.

Wie viele Einsätze die Feuerwehr fuhr

Insgesamt rückte die Feuerwehr zu 9725 Einsätzen aus. Das sind 244 mehr als im Vorjahr, was einem Anstieg von 2,51 Prozent entspricht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den größten Anteil machen mit 6008 die Hilfeleistungen aus. Dazu zählen Türnotöffnungen, die Höhenrettung, Unfälle, wo Menschen mit technischem Gerät aus ihren Fahrzeugen befreit werden mussten, das Beseitigen von Ölspuren, der Einsatz der Tierrettung, die Unterstützung im Zusammenhang mit dem Entschärfen der Bombe in der Friedrichstadt oder auch der umgestürzte Baukran am 27. Juni am Ferdinandplatz.

Um 35 Prozent gestiegen ist im vergangenen Jahr die Zahl der Brände. Insgesamt war die Feuerwehr diesbezüglich 1047 Mal im Einsatz. Vier von sieben Brandereignissen seien Klein- und Mittelbrände von Sträuchern, Hecken und Vegetation. „Wir müssen uns auf den Klimawandel einstellen“, so Michael Katzsch. Eine Maßnahme sei die Anschaffung von Tanklöschfahrzeugen mit einem größeren Fassungsvermögen.

Wie die Dresdner in der Sächsischen Schweiz halfen

Den wochenlangen Kampf gegen die Flammen im Nationalpark Sächsische Schweiz unterstützte auch die Dresdner Feuerwehr. Insgesamt waren dort 394 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz, vor allem von den Freiwilligen Wehren der Stadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Pro Tag hatten wir im Schnitt 30 Leute von uns vor Ort“, so der Feuerwehrchef. Die Dresdner Feuerwehrleute sorgten vor allem dafür, dass denen, die im unwegsamen Gelände im Wald löschten, das Wasser nicht ausging und betreuten u.a. Pumpwerke.

Wie oft der Rettungsdienst im Einsatz war

Die Zahl der Rettungsdiensteinsätze ist auch 2022 weiter gestiegen, und zwar um acht Prozent. Insgesamt wurden 169 919 Rettungsdiensteinsätze registriert. Von den 88 281 Einsätzen der Rettungswagen sind 23 382 Mal die der Dresdner Feuerwehr gefahren. Hinzu kommen 26 654 Notarzteinsätze und 54 680 Krankentransporte.

Welche Rolle das Thema Gewalt gegen Rettungskräfte spielt

174 Mal sei im vergangenen Jahr die Polizei zu Einsätzen hinzugezogen worden, weil Rettungskräfte bedroht worden seien. „Das Thema spielt durchaus eine Rolle“, so der Chef des Brand- und Katastrophenschutzamtes. „Weniger bei der Feuerwehr, aber beim Rettungsdienst.“

Bei den Tätern handele es sich in der überwiegenden Anzahl um Menschen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer Drogen stünden oder psychische Erkrankungen hätten. Katzsch sprach davon, dass ein wichtiger Punkt sei, die Rettungskräfte im Umgang mit solchen Menschen zu schulen zum Beispiel mit einem Deeskalationstraining.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie es um den Nachwuchs bestellt ist

Die Dresdner Feuerwehr hat aktuell offenbar keine akuten Nachwuchssorgen. Der Feuerwehrchef ist sich aber im Klaren, dass da immer die Trommel gerührt werden muss, denn der demografische Wandel gehe auch an der Feuerwehr nicht spurlos vorüber.

Die Dresdner Feuerwehr bilde bedarfsbezogen aus. Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre auf Anfrage mitteilte, absolvieren derzeit 43 Frauen und Männer eine Ausbildung zum Brandmeisteranwärter und 46 zum Rettungssanitäter.

Feuerwehr Michael Katzsch sieht bei der Jugendfeuerwehr einen wichtigen Anteil an der Nachwuchsgewinnung. „Sie entwickelt für uns das Personal von übermorgen.“ Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr Dresden 381 Mitglieder. 29 Jungen und Mädchen machen schon in der Kinderfeuerwehr mit.

Die größten Probleme sieht der Dresdner Feuerwehrchef in der Zeit nach dem Übergang von der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung einer der Freiwilligen Wehren. „Spätestens wenn unsere Kameradinnen und Kameraden Familien gründen, fehlt es an geeignetem Wohnraum in unmittelbarer Nähe der Feuerwehrhäuser. Eine Freiwillige Feuerwehr funktioniert nur, wenn die Mitglieder der Wehr gleich um die Ecke wohnen.“