Feuer in Hotel am Bahnhof Dresden-Neustadt – Gäste evakuiert

Das Feuer brach in einem Hotel gegenüber dem Bahnhof Dresden-Neustadt aus.

In einem Hotelzimmer am Bahnhof Dresden-Neustadt ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Alle Gäste mussten das Gebäude verlassen.