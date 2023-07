﻿Feuerwehr vor Ort: Brennendes Strohlager im Dresdner Westen

Dresden. Zu einem Brand ist es am Mittwochmittag gegen 13.15 in Gompitz gekommen. An der Steinbacher Grundstraße zwischen Unkersdorf und Steinbach stand ein großes Strohlager in Flammen.

Mit mehreren Strahlrohren bekämpften Einsatzkräfte der Feuerwehr das Feuer. Die Rauchwolke war weithin zu sehen und der Brandgeruch noch im mehrere Kilometer entfernten Gorbitz wahrnehmbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Um den Brand restlos zu löschen, soll das Technische Hilfswerk Dresden nun das Lager mit einem Bagger auseinanderziehen. Die Steinbacher Grundstraße ist derzeit wegen des Einsatzes gesperrt.

DNN