﻿Wohnungsbrand in Dresden-Leubnitz/Neuostra: Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung

Dresden. Bei einem Wohnungsbrand in Leubnitz-Neuostra am Mittwochmittag hat es glücklicherweise keine Verletzten gegeben. Das Feuer brach aus bisher unbekannten Gründen im Bad einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Fritz-Busch-Straße aus.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Wie viel Schaden die Flammen anrichteten, lässt sich noch nicht beziffern.

Von lg