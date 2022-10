﻿Mehrere Verletzte bei Wohnungsbrand an der Josephinenstraße Dresden

Bei einem Wohnungsbrand auf der Josephinenstraße in Dresden sind am Sonntagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Ein Mann musste per Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

