﻿Feuer Dresden-Strehlen: Feuerwehr löscht Brand in Schuppen

Bei einem Feuer am Dienstagabend in Strehlen ist glücklicherweise niemand verletzt worden. Ein Schuppen voller brennbarer Materialien war in Brand geraten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket