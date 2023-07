Feuer in Dresden-Reick: Veranda brannte – Mieter und Haustiere in Sicherheit

Dresden. Zu einem Brand an einem Mehrfamilienhaus ist es am späten Donnerstagabend  auf der Reicker Straße gekommen. Eine Veranda stand gegen 23:30 Uhr vollständig in Flammen.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen – dennoch herrschte im direkt angrenzenden Wohnhaus helle Aufregung. Die Mieter standen teils unter Schock, als die Einsatzkräfte sie aus dem Haus führten. Verschiedenen Reporterinformationen zufolge wurden sowohl eine Frau als auch ein Mann medizinisch versorgt.

Auch eine Katze sowie weitere Haustiere trugen die Feuerwehrleute aus dem Haus. Die Reicker Straße war während des Einsatzes für einige Zeit voll gesperrt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

DNN