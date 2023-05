Rauch über der Südvorstadt: Müllcontainer und Fahrräder brennen

Dresden. Über einem Wohnblock in der Südvorstadt stand am Mittwochnachmittag eine gut sichtbare Rauchsäule: Der Grund: An der Nürnberger Straße war ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr berichtet, hatte der Brand auch auf mehrere daneben abgestellte Fahrräder übergegriffen.

Das Feuer hatte sich auf gut 18 Quadratmeter ausgebreitet, konnte aber rasch von der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt gab es nicht. Wieso sich der Brand entzündete, wird noch ermittelt.

DNN