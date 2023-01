﻿Derselbe Ort: Schon wieder brennt ein Auto in Dresden-Prohlis

Auf einem Parkplatz in Dresden-Prohlis ist innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal ein Auto abgebrannt.

Dresden. In der Nacht zu Dienstag ist auf einem gesperrten Parkplatz in Dresden-Prohlis ein Auto ausgebrannt. Das Feuer brach kurz nach 1 Uhr aus. Der Wagen, ein Rover 400, parkte zu dieser Zeit am Jacob-Winter-Platz. Die Feuerwehr rückte zum Löschen an.