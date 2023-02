﻿Keller eines Mehrfamilienhauses brennt zum dritten Mal

Nachdem die Feuerwehr bereits im September 2022 und im Januar 2023 ein Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Gorbitz-Süd gelöscht hat, war es am Mittwoch wieder so weit. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

