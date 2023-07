Rauchwolke über Dresden: Brand in Strehlener Kleingartensiedlung

Dresden. Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Strehlen sind am Montagabend glücklicherweise keine Menschen verletzt worden. Über Dresden war auch von Weitem eine große schwarze Rauchwolke sichtbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Gartenlaube in der Siedlung am Hagedornplatz war gegen 20.10 Uhr in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte die Flammen. Laut Informationen der Einsatzkräfte gestaltete sich das schwierig, da die Einfahrt zum Garten zu schmal für die meisten Löschfahrzeuge war. Der Brand zerstörte das Gebäude vollständig. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

DNN