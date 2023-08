Feuer in Dresden: Balkonbrand in Friedrichstadt – Feuerwehr rettet Bewohner

Dresden. Auf einem Balkon am Emerich-Ambros-Ufer in Friedrichstadt hat es am Donnerstagmorgen gebrannt.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Balkon im dritten Stock des Mehrfamilienhauses. Ein Trupp unter Atemschutz rettete einen 26-jährigen Mann aus der Wohnung. Darin befanden sich außerdem mehrere Katzen – weil die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, blieben auch die Tiere unverletzt.

Da der Balkon durch das Feuer stark beschädigt wurde, entfernten die Einsatzkräfte noch mehrere Scheiben aus dessen Brüstung, die herabfallen könnten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

