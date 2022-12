In der Nacht zu Mittwoch hat in Trachau ein Balkon gebrannt. Ein Mann konnte das Feuer im Alleingang löschen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Fahrlässige Brandstiftung? Feuer auf Balkon in Dresden-Trachau

Dresden. Bei einem Balkonbrand in der Nacht zu Mittwoch ist glücklicherweise niemand verletzt worden.

Der Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Tichatscheckstraße in Trachau stand in Flammen. Ein 43-jähriger Mieter konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von lg