﻿Fünfjähriger zündet Wohnung in Dresden an – Großmutter vor Gericht

Im Mai 2021 kokelte ein Fünfjähriger in der Wohnung seiner Oma in Dresden-Pieschen. Die Großmutter stand nun wegen fahrlässiger Brandstiftung vor Gericht.

Dresden. Am 14. Mai 2021 hat ein kleiner Knirps vielen Leuten am Pestalozziplatz einen richtigen Schrecken eingejagt und seiner Oma viel Kummer gemacht. Der Fünfjährige hatte am Morgen in deren Dachgeschosswohnung gekokelt und einen Brand verursacht.