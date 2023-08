Feuer bricht in Pflegeheim aus – Rennplatzstraße kurzzeitig gesperrt

Dresden. Am Mittwochmorgen ist gegen 8.45 Uhr ein Feuer im ersten Obergeschoss in einer Seniorenwohnanlage auf der Rennplatzstraße ausgebrochen. Da sich zahlreiche ältere und zum Teil gehbehinderte Menschen darin aufhielten, wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, befanden sich auf dem Balkon der Brandwohnung die 100-jährige Bewohnerin sowie eine Pflegerin und baten um Hilfe. Aufgrund der angespannten Verkehrssituation verzögerte sich das Aufstellen der Einsatzfahrzeuge vor dem Gebäude.

Erst nachdem die Rennplatzstraße und Winterbergstraße voll gesperrt waren, konnten die Einsatzkräfte unter Atemschutz die Bewohnerin und die Pflegerin vom Balkon retten und den Brand löschen. Sie wurden vom Rettungsdienst notärztlich versorgt, blieben jedoch unverletzt. Nach Angaben der Polizei war die Brandursache Papier, das sich auf einem Kochfeld befunden hatte.

DNN