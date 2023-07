﻿Feuer bricht in Müllauto aus

Dresden. Am Freitag gegen 11.20 Uhr ist an der Leipziger Straße ein Feuer in einem Müllauto ausgebrochen. Die Besatzung des Lasters bemerkte die Rauchentwicklung in ihrem Fahrzeug und kippte den Müll auf die Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Am Müllauto hielt sich der entstandene Schaden in Grenzen.

Während des Einsatzes war die Leipziger Straße in landwärtiger Richtung gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Jedoch kommt es immer wieder zu Müllbränden in Entsorgungsfahrzeugen. Häufig sind falsch entsorgte Batterien und Akkus die Brandursache. So weist auch die Feuerwehr darauf hin, Batterien und Akkus nicht im Hausmüll zu entsorgen.

DNN