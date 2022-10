﻿Auf dem Balkon getanzt: Brandstifterin aus Dresden nicht schuldfähig

Eine Rentnerin zündete Ostern die eigene Wohnung in Dresden-Striesen an und tanzte dann auf dem Balkon. Die 74-Jährige ist schizophren, das Landgericht muss über eine Unterbringung entscheiden.

Dresden. Am Ostermontag musste die Feuerwehr am Nachmittag zu einem Großeinsatz nach Striesen ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus auf der Hepkestraße brannte eine Dachgeschosswohnung. Die Mieterin wurde über den Balkon gerettet, die anderen Bewohner schnell außer Haus gebracht, niemand wurde verletzt.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, die Wohnung war allerdings unbewohnbar, der Sachschaden belief sich auf 30.000 Euro. Während der Löscharbeiten wurde die Straße gesperrt, die Buslinie 85 musste umgeleitet werden.

Brandstifterin ist schuldunfähig

Die Mieterin der Wohnung selbst hatte das Feuer gelegt. Wegen schwerer Brandstiftung steht sie seit Dienstag vor dem Dresdner Landgericht. Es geht aber nicht um eine Haftstrafe, sondern um die Unterbringung in einer Anstalt. Die 74-Jährige leidet seit Jahrzehnten unter paranoider Schizophrenie, war schon mehrfach in der Klinik, mochte aber ihre Medikamente nicht. Die hatte sie Wochen vorher abgesetzt. Sie beging die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit, so der Staatsanwalt. „Aber sie ist für die Allgemeinheit gefährlich.“

Angeklagte tanzte auf dem Balkon der brennenden Wohnung

Die 74-Jährige hatte im Wohnzimmer, in der Küche und auf dem Balkon ihrer Wohnung Papier und Textilien angezündet und die Wohnungstür mit Keilen verbarrikadiert. Als die Feuerwehren eintrafen, stand die Wohnung in Flamen und die alte Dame tanzte auf dem Balkon. Zur Sache sagen kann sie nicht viel. „Ich hatte einen Blackout. Ich stand auf dem Balkon und rauchte, da kam einer hochgeklettert und zerrte mich weg. Ich habe einen Schock bekommen, als der mich mit einem Affentempo auf dem Balkon packte“, erzählte sie. Ansonsten kann sie sich nicht so recht erinnern, auch was ihr Leben betrifft, bringt sie vieles durcheinander. Urteil folgt.