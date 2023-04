﻿#FetzigesGeschichtszeugs will Dresdens Jugend für Geschichte begeistern

Der Dresdner Geschichtsverein ist seit über 150 Jahren eine Konstante, die mit den Dresdner Heften einen Beitrag zur Stadt-Identität leistet. Damit der Verein auch in Zukunft weiter besteht, will er um mehr Nachwuchs werben.

Dresden. Seit 1869 widmet sich der Dresdner Geschichtsverein der Vergangenheit der Landeshauptstadt. Seine „Dresdner Hefte“ sind weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt. Vor allem ältere Menschen interessieren sich in Dresden für die Stadtgeschichte. Das könnte für den Verein zum Problem werden. Um mehr junge Menschen für die Historie der Landeshauptstadt zu begeistern und Nachwuchs für den Geschichtsverein zu gewinnen, rief der Vorstand die Jugend-Sektion „#fetzigesGeschichtszeugs“ ins Leben. Nun, ein Jahr nach Gründung, zeigen sich die ersten Erfolge. Die Veranstaltungen für Schüler, Azubis und Studenten haben immer mehr Zulauf, während der Geschichtsverein durch das Jugend-Angebot bereits 24 neue, beitragszahlende Mitglieder gewonnen hat.

Exkursionen und Schreibwerkstätten

Insgesamt zehn verschiedene Veranstaltungen organisierte das Team von „#fetzigesGeschichtszeugs“, bestehend aus den Vereinsmitgliedern Lisa-Marie Eberharter, Vivien Weigner und Hans Martin, in den vergangenen 12 Monaten. So zum Beispiel eine Führung über den Jüdischen Friedhof, passend zum Dresdner Heft Nummer 152, das im Dezember letzten Jahres erschien und den Titel „Jüdisches (in) Dresden“ trägt.

Auch Angebote, wie Schreibwerkstätten für junge Historiker und Historikerinnen oder ein Besuch der Gedenkstätte Pirna Sonnenstein lockten Publikum an. Das Durchschnittsalter bei „#fetzigesGeschichtszeugs“ beträgt 22 Jahre, eine markante Verjüngung, wenn man bedenkt, dass der Geschichtsverein sonst in erster Linie Menschen ab 40 anspricht.

„Stadtgeschichte ist auch ein Ding der Gegenwart“

„Mittlerweile sind unsere Projekte stets von rund 30 Interessierten besucht“, erzählt Lisa-Marie Eberharter, „leider handelt es sich dabei jedoch noch immer primär um Studierende. Unser langfristiges Ziel ist es, noch mehr Azubis und Schüler anzusprechen und das Interesse an Stadtgeschichte auch bei jungen Menschen ohne akademischen Hintergrund zu wecken“, sagt die 24-Jährige. Man wolle Vernetzungsmöglichkeiten für junge Hobby-Historiker schaffen, außerhalb von Universität und Schule.

„Der Geselligkeitsaspekt ist im Dresdner Geschichtsverein schon immer eine Priorität gewesen.“ Deshalb gehören neben Exkursionen und Seminaren auch regelmäßige Zusammenkünfte, gemeinsame Forschungsprojekte und natürlich die Mitarbeit an den Dresdner Heften zu den Vereinsaktivitäten. „Stadtgeschichte ist immer auch ein Ding der Gegenwart. Die gesellschaftlichen Blickpunkte, von denen aus man auf die Vergangenheit blickt, verändern sich stetig und immer neue Aspekte, wie zum Beispiel Frauengeschichte, treten auf den Plan.“ Auch die Vergangenheit des Vereins selbst wird zunehmend mehr untersucht und aufgearbeitet.

Eine Chance auf nachhaltiges Fortbestehen

Eins der neuen Mitglieder des jungen Geschichtsvereins ist Richard Kneffel. Der 23-jährige studiert Geschichte an der TU Dresden und ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Kuratoriums der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein e.V. „#FetzigesGeschichtszeugs“ sei ein spannendes Projekt, und besonders gut, um neue Vereinsmitglieder zu rekrutieren. So habe der Dresdner Geschichtsverein auch bessere Chancen, „nachhaltig fortbestehen zu können“, erklärt Kneffel.

„Gerade für Studenten bietet das Geschichtszeugs wichtige Vorteile. Selbst als gebürtiger Dresdner lernt man neue Orte und Geschichten kennen, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte oder mit denen man sich nie beschäftigt hat. Gerade für Auswärtige kann das sehr spannend und interessant sein.“ Zu guter Letzt sei auch der soziale Aspekt wichtig. Man könne sich durch das Jugendangebot über fachliche Themen austauschen, Tipps fürs Studium geben oder bekommen und vor allem neue Freundschaften schließen.

Geschichte für 15 Euro im Jahr

Um die finanziellen Hürden für junge Menschen zu senken, zahlen Studenten, Azubis und Schüler nur noch einen Jahresbeitrag von 15 Euro und können dafür an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. Außerdem erhalten sie jährlich vier neue Dresdner Hefte, die aktuell in einer Auflage von rund 1500 Exemplaren erscheinen. 700 davon gehen direkt an Abonnentinnen und Abonnenten, während die restlichen 800 vom Verein oder dessen Partnern verkauft werden. Seit 2023 gibt es die Hefte auch in den Filialen des Dresdner Konsums.

Social Media als Brücke

Lisa-Marie Eberharter will nun die Sichtbarkeit von „#fetzigesGeschichtszeugs“ erhöhen. „Viele Jugendliche sind sich der Möglichkeiten, die Vereine wie der Dresdner Geschichtsverein anbieten, nicht bewusst“, berichtet Eberharter. „Um das zu ändern, sind besonders die sozialen Netzwerke von großer Bedeutung.“ Auf dem Instagram-Account „ddhefte“ veröffentlicht der Geschichtsverein seit über einem Jahr regelmäßig historische Bilder der Stadt, Veranstaltungsinformationen und kleine Exkurse zu bekannten Dresdnerinnen und Dresdnern.

Auch auf YouTube soll bald ein Video-Format erscheinen. So wollen die Historikerinnen und Historiker des Vereins die Modernisierung weiter vorantreiben. Dazu gehört auch die Digitalisierung der älteren Hefte, die sich aktuell in Arbeit befindet.

Ein Kneipenquiz zur Geschichte Dresdens

Für die kommenden Monate sind bereits viele weitere, explizit an junge Menschen gerichtete Angebote in Arbeit. So zum Beispiel ein Kneipenquiz zur Geschichte Dresdens im Barnabys, einer Bar in der Neustadt, an dem auch andere Gäste spontan teilnehmen können. Im Mai führt ein Mitglied des Geschichtsvereins junge Hobby-Historiker durch das Militärhistorische Museum und im Juni steht eine digitale Stadtführung „Dresden im Nationalsozialismus“ in Kooperation mit dem Politischen Jugendring Dresden auf dem Plan. Für eins der nächsten Dresdner Hefte hat „#fetzigesGeschichtszeug“ auch schon einen Plan. Es soll ausschließlich Abschlussarbeiten von Geschichtsstudenten der TU Dresden beinhalten, die sich mit der Stadtgeschichte befassen.