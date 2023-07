﻿Steinmeier in Dresden beim Fête de l’Europe: „Europa ist unsere Zukunft“

Dresden. Zum „Fête de l’Europe“ hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagnachmittag die europäische Jugend dazu aufgefordert, sich für Europa einzusetzen. „Europa ist keine Selbstverständlichkeit“, sagte er. Um es lebendig zu halten, brauche es die Neugier und Weltoffenheit junger Menschen. „Lassen wir nicht zu, dass dieses Europa von denjenigen zerstört wird, die die Antworten auf die Fragen der Zukunft nur in der Vergangenheit suchen“, appellierte der Bundespräsident. Auch gegen den Klimawandel lasse sich nur gemeinsam vorgehen. Steinmeier schloss mit den Worten: „Europa ist unsere Zukunft, eine andere haben wir nicht.“

Mehrere tausend Menschen, darunter viele Jugendliche, hatten sich für das Fest auf dem Neumarkt eingefunden. Auf zwei großen Bühnen traten lokale und internationale Bands, Chöre und Solokünstler auf.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem „Fête de l’Europe“. © Quelle: Michael Lukaszewski

Neben Steinmeier sprach auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er richtete sich ebenfalls direkt an die jungen Menschen im Publikum. „Ganz sicher seid ihr nicht die letzte Generation. Aber ihr könnt die erste Generation sein, die richtig nachhaltig lebt, eine Kreislaufwirtschaft aufbaut, und die dafür sorgt, dass es keine Rolle mehr spielt, wer wen liebt und wer welches Geschlecht hat“, sagte der CDU-Politiker.

Scharfschützen auf dem Dach

Der gesamte Platz war gefüllt mit Menschen, die sich allerdings nicht bis direkt vor die Bühnen bewegen konnten – wegen des Besuchs des Bundespräsidenten herrschte eine besonders hohe Sicherheitsstufe, Security-Kräfte und Polizeibeamte sowie Scharfschützen auf einem der Dächer zeigten Präsenz.

Anlass des Festes, das europäische Werte feiern sollte, war der ursprünglich geplante Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron – wegen der Unruhen in Frankreich musste er jedoch absagen. Das tue ihm in der Seele weh, sagte Steinmeier, Macron habe sich gewünscht, Dresden zu besuchen, um zu sehen, wie sich Ostdeutschland entwickelt habe. „Wie alle Franzosen wünschen wir Frankreich, dass der soziale Frieden bald wiederhergestellt ist“, sagte der Bundespräsident.

Schweigeminute gegen Polizeigewalt

Moderiert wurde das Fest vom französischen Comedian Alfons, der für seine Straßenumfragen mit Puschelmikrofon und eine ikonische rote Trainingsjacke bekannt ist. Darunter trug er das Bundesverdienstkreuz, das ihm Frank-Walter Steinmeier 2021 verliehen hatte. Mit Anekdoten und Witzen erinnerte er immer wieder daran, wie wichtig Zusammenhalt in Europa und vor allem die deutsch-französische Freundschaft sind.

Vor und nach den Redebeiträgen sangen der Schulchor des Romain-Rolland-Gymnasiums und der Mädchen- und Knabenchor aus Wrocław, es traten die Banda Comunale, Popsängerin Leony, die Singer-Songwriterin Lea, das DJ-Duo Gestört aber GeiL und die Dresdner Rapgruppe 01099 auf.

Popsängerin Leony ist bekannt seit ihrem Auftritt bei der RTL-Show „Rising Star“. © Quelle: Michael Lukaszewski

Der Dresdner Künstler rémi.fr, der bilingual auf Deutsch und Französisch rappt, trug bei seinem Auftritt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Justice pour Nahel“ – Gerechtigkeit für Nahel. Nahel M. ist der Name des 17-Jährigen, der am 27. Juni bei einer Polizeikontrolle von einem Beamten erschossen worden war. Daraufhin waren die Unruhen in ganz Frankreich ausgebrochen, wegen derer Emmanuel Macron seinen Staatsbesuch verschoben hatte. Rémi appellierte an gewaltfreie Kommunikation und Toleranz und forderte das Publikum zu einer Schweigeminute im Protest gegen die in Frankreich verbreitete Polizeigewalt auf. Der gesamte Platz kam der Aufforderung nach.

