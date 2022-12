﻿Rückkehr unter verzierte Gewölbe: Kirche in Dresden-Briesnitz öffnet

Anderthalb Jahre war die evangelische Kirche in Dresden-Briesnitz Baustelle. Am 4. Adventssonntag öffnet sie wieder, im Inneren erneuert. Geplant sind drei Festwochen mit viel Musik.

Dresden. Es wird höchste Zeit, findet Steffen Brock, seit 2017 Pfarrer in Dresden-Briesnitz. „Die Sehnsucht unserer Gemeindemitglieder, wieder in ihre eigene Kirche hinein zu können, ist sehr groß.“ Fast anderthalb Jahre mussten die rund 2000 Lutheraner sich gedulden. In dieser Zeit war das Gebäude im Inneren Baustelle. Nur die Handwerker durften hinein. Zu Gottesdiensten wichen Besucher aus in die Kapelle auf dem Friedhof, in die benachbarte Heilandskirche oder in die katholischen St.-Marien-Kirche. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Mit drei Festwochen wird das gefeiert. Auftakt ist die Wiedereinweihung in einem Gottesdienst am Sonntag, 18. Dezember, dem 4. Advent, 14 Uhr.

Mitarbeiter mehrerer Handwerkerfirmen aus der Region haben dem Kirchenschiff wieder das ursprüngliche Aussehen gegeben. So, wie 1882 nach dem großen Umbau im neogotischen Stil, für den Gotthilf Ludwig Möckel die Pläne geliefert hatte. An den rötlichbraun abgesetzten Rippen und Rosetten des Gewölbes ziehen sich Ranken mit grünen Blättern entlang; die Fensterlaibungen schmücken stilisierte Quader mit Fugen; die Seitenwände Ornamente, die an einen Behang erinnern. Restauratoren hatten diese Bemalung unter mehreren Farbschichten entdeckt. Andere Nachweise dafür habe es nicht gegeben, erzählt Pfarrer Brock. „Nur ein altes Foto, allerdings in Schwarz-Weiß.“

Verschwunden sind meterlangen Risse in Seitenwänden und Gewölbebögen

Der Altarraum war in dieser Weise bereits 2011 restauriert worden. Jetzt folgte das Schiff. Mit den filigranen Verzierungen bietet das Kircheninnere nun erstmals wieder ein einheitliches Gesamtbild. In den 1930er Jahren hatte die Gemeinde ihm – dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend – einen schmucklosen Anstrich verpasst.

Verschwunden sind auch die meterlangen Risse in Seitenwänden und Gewölbebögen. Experten hatten untersucht, welche Ursachen sie haben könnten, wie Pfarrer Steffen Brock berichtet. Eine Senkung tieferer Bodenschichten wegen der extremen Trockenheit in den Sommern seit 2018 jedenfalls konnten sie als Ursache ausscheiden. Auch die Standsicherheit der Kirche sei nicht gefährdet gewesen.

Erneuert worden sind Heizung, Elektroleitungen, Mikrofonanlage. An den Seiten und von oben geben nun stromsparende LED-Leuchten Licht, wie Matthias Zöbisch erläutert, Vorsitzender der Briesnitzer Kirchgemeindevertretung im Kirchspiel Dresden West, dem insgesamt rund 9000 Mitglieder angehören.

Mehr als 30 000 Euro über Patenschaften gesammelt

In die rund 1,3 Millionen Euro Gesamtkosten teilten sich Bund, Land, Evangelisch-Lutherische Landeskirche und Kirchgemeinde. Nach einer auch andernorts und bei früheren Kirchensanierungen bewährten Methode teilte der Förderverein Wandflächen und Gewölbeteile in einzelne kleine Abschnitte auf, vergab Patenschaften dafür und sammelte auf diese Weise mehr als 30 000 Euro.

Auf den beiden Seitenemporen sind Glasscheiben in die Bögen eingezogen worden. Zwei neue Räume sind so entstanden: auf der Nordseite, in der „Kemnitzer Halle“ eine „Familien-Lounge“, in die sich Familien mit kleinen Kindern während der Gottesdienste zurückziehen oder die jungen Sänger der Kurrende proben können, sagt Matthias Zöbisch.

Kantor Jonathan Auerbach, Kirchenvorstand Matthias Zöbisch, Pfarrer Steffen Brock (v.l.) stehen in der frisch sanierten Kirche. © Quelle: Dietrich Flechtner

Auf der Südseite, der „Gorbitzer Halle“, wird ein separater Raum für Kindergottesdienste eingerichtet. Kabellose Internetverbindungen (WLAN), Monitore, Lautsprecher für Übertragungen aus dem Hauptraum sind neu montiert worden. Eine Modernisierung, ohne die historische Substanz zu beeinträchtigen, wie Matthias Zöbisch sagt.

Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert in Briesnitz

Den Teil darunter zu ebener Erde, genutzt als Seiteneingang, schmücken Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert, vermutlich eine Darstellung des Leidens und der Kreuzigung Christi. Sie sind nun ebenfalls restauriert worden, in einer 42 000 Euro teuren extra Aktion, finanziert von Ostdeutscher Sparkassenstiftung, Landeskirche und Förderverein.

Draußen, neben der Nordwand, ist eine weitere Besonderheit entstanden, die allerdings unauffällig ist: Bauarbeiter haben eine Zisterne ausgeschachtet. Regenwasser, das vom Dach durch die Fallrohre fließt, wird dort hineingeleitet und für die Bewässerung des Friedhofs rings um die Kirche genutzt, wie Matthias Zöbisch erläutert.

Festwoche in der Kirche Briesnitz 18. Dezember: 14 Uhr Festgottesdienst, es predigt OLKR Thilo Daniel (Stellvertreter des Landesbischofs und Theologischer Dezernent der Landeskirche); 16 Uhr Führungen und Kirchenkaffee; 18 Uhr Adventsvesper 19. Dezember: 19 Uhr, Abendandacht mit dem Posaunenchor Briesnitz 20. Dezember: 19 Uhr Offene Junge Gemeinde (JG) 21. Dezember: 19 Uhr Konzert „Mit den Hirten unterwegs“, festliche Klänge mit „KultBlech Dresden“ (Blechbläser der Dresdner Philharmonie) 22. Dezember: 19 Uhr „Licht leuchtet in der Finsternis“, adventliche Texte und Bilder mit musikalischer Begleitung 23. Dezember: 19 Uhr Abendandacht der Briesnitzer Kantorei 24. Dezember: zum Heiligen Abend 14.30, 16, 17.30 Uhr Krippenspiel, 22 Uhr Christnacht 25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst zum 1. Weihnachtsfeiertag, mit Kindergottesdienst 29. Dezember: 19 Uhr Friedensgebet mit Gesängen aus Taizé 30. Dezember: 16.30 Uhr Weihnachtsfeier des Kindergottesdienstes 31. Dezember: 17 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend, mit Kindergottesdienst; 22 Uhr Orgelkonzert „Das alte Jahr vergangen ist“ mit Kantor Jonathan Auerbach 6. Januar 2023: 17-19.30 Uhr zum Epiphaniasfest Wandelgang mit Orgelmusik 7. Januar 2023: 18 Uhr „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, Konzert für Orgel und Gesang mit Michael Schütze (Professor an der Hochschule für Musik) und jungen Dresdner Sängerinnen und Sängern 8. Januar: 10 Uhr Bläsergottesdienst zur Jahreslosung, Jubiläum 95 Jahre Posaunenchor Dresden-Briesnitz; 11.30 Uhr Schnuppertag der Evangelischen Musizierschule Dresden mit Probeunterricht für Blechblasinstrumente und Klavier Vorgängerbau: eine hölzerne Kirche könnte nach Erkenntnis von Thomas Westphalen vom Landesamt für Archäologie Teil eines Burgwards gewesen sein, der nach 968 anstelle einer slawischen Wehranlage errichtet wurde; nachgewiesen werden konnte die Holzkirche nicht; eine etwa 18 Meter lange Steinkirche mit Friedhof datiert er um 1100; deren Fundamente wurden 1991 und 1993 ausgegraben; nach 1260 entstand die Kirche an der höher gelegenen heutigen Stelle Kirchgebäude: die heutige Kirche wurde erstmals 1273 als spätgotischer Bruchsteinbau erwähnt; im 15. und 16. Jh. wurde um- und angebaut, nach Brand des Turmes 1602 bekam sie einen neuen im Renaissance-Stil; ihre heutige neugotisches Gestalt erhielt sie 1882 nach Entwürfen des aus Zwickau stammenden Gotthilf Ludwig Möckel (1838-1915); 1979-1983 restauriert Ausstattung: Taufe aus Sandstein von 1595; erhalten sind wesentliche Teile des ehemaligen Marienaltars um 1510, mehrere Pfarrerbildnisse, Grabsteine, Epitaphien; drei neue Bronzeglocken von 2017 Orgel: Instrument aus der Jehmlich-Werkstatt von 1995 hinter einem Prospekt von 1882 Gemeinde: sie ist Teil des Evangelisch-Lutherischen Kirchspiels Dresden-West mit rund 9000 Mitgliedern; zu dem gehören auch Philippus Gorbitz, Heiland Cotta, Cossebaude und seit Januar 2022 Löbtau (Friedenskirche und Hoffnungskirche)

Während der Festwochen will die Gemeinde wieder reges Leben in die Kirche einziehen lassen. Geplant seien neben Gottesdiensten, Andachten, Friedensgebeten, Abenden der Jungen Gemeinde vor allem auch Konzerte, sagt Jonathan Auerbach. Er ist seit April hier neuer Kantor. Briesnitz gilt als eine der wichtigen Musik-Kirchen in Dresden. Auf dem Programm stehen eine Adventsvesper, Auftritte des Posaunenchores und der Kantorei, ein Konzert mit „KultBlech“ sowie Orgelkonzerte; zum Abschluss am 8. Januar 2023 ein Bläsergottesdienst. Danach bleibe die Kirche bis Ostern geschlossen, sagt Matthias Zöbisch. Die Gemeinde suche wieder kleinere Gottesdiensträume auf, die schneller zu beheizen seien – „um Energie zu sparen“.

Von Tomas Gärtner