Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz vertagt eine Entscheidung über eine städtebauliche Vorlage der Verwaltung. Das wirkt sich auch auf Fördermittel-Anträge aus.

Dresden. Eine Entscheidung fiel nicht. Überraschend hat der Stadtbezirksbeirat (SBR) Loschwitz am Mittwochabend eine Vorlage vertagt, in der es um die städtebauliche Entwicklung von Pappritz und Wachwitz sowie den Antrag auf Fördermittel gehen sollte. Das bringt die Verwaltung in Bedrängnis. Die benötigten Fördermittel könnten dann nicht wie geplant im Januar beantragt werden, sagte Thomas Pieper, Abteilungsleiter im Amt für Stadtplanung und Mobilität.