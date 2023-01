﻿Fernbusbahnhof und Fahrradparkhaus in Dresden: Der Zeitplan steht

Dresden. Am Hauptbahnhof beginnen in diesem Jahr die Arbeiten für ein Fernbusterminal mit zehn überdachten Bussteigen und ein Fahrradparkhaus mit 800 Stellplätzen. Auf der Fläche zwischen den Bahngleisen und dem Simmel-Center soll ein zehngeschossiges Hochhaus entstehen, in dem sich der Zugangsbereich zum Fernbusterminal und im Untergeschoss das Fahrradparkhaus befinden soll. Im Hochhaus entsteht Bürofläche für bis zu 1500 Arbeitsplätze, teilte der Projektentwickler S&G Development aus Leipzig/Frankfurt Main jetzt mit.

Bebauungsplan für das Areal verabschiedet

Das Vorhaben hat die Bezeichnung Office- und Mobilitätshub erhalten. "Wir freuen uns sehr, dass der NetWorkHub bei allen Beteiligten von Anfang an große Zustimmung erfahren hat und wir nun mit der einstimmigen Genehmigung des Planungsentwurfs eine tragfähige Grundlage haben, um in die nächste wichtige Etappe zu starten", erklärte S&G-Geschäftsführer Ingo Seidemann. Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das Areal verabschiedet.

Unterirdisches Fahrradparkhaus

Teil des Fernbusterminals im Erdgeschoss seien ein FlixBus-Shop, Sanitärbereiche sowie Shop- und Snack-Angebote. Das Betriebsmodell werde sich an dem des Leipziger Fernbusterminals orientieren, das S&G zwischen 2017 und 2018 errichtet hat. „Der künftige Betreiber ist auch schon vertraglich gebunden“, so Seidemann. Zum unterirdischen Fahrradparkhaus würden Lademöglichkeiten für E-Bikes, abschließbare Fahrradboxen und Schließfächer sowie Abstellplätze für Lastenräder gehören. Ergänzt werde dieses Angebot durch eine Fahrradwerkstatt und einen Fahrradshop.

15 000 Quadratmeter für Büros

Auf gut 15 000 Quadratmetern Nutzfläche soll Raum für anspruchsvolle und flexible Arbeitswelten entstehen. Darüber hinaus plant der Projektentwickler über 100 sogenannte Serviced Apartments, die für temporäre Arbeitsgruppen und Gäste angemietet werden könnten. 2000 Quadratmeter sind für Co-Working, Konferenz- und Veranstaltungsräume mit großräumiger Dachterrasse und eine hausinterne Gastronomie mit Cateringangebot vorgesehen.

Baustart Ende des Jahres

Die Herrichtung des Baugrundstückes, das das Unternehmen im Herbst 2021 von der Stadt erworben habe, sei im Wesentlichen abgeschlossen, so Seidemann. Das betreffe die Geländeprofilierung, die Medienumverlegung und die Sicherungsmaßnahmen für die im unmittelbaren Umfeld befindlichen Mast- und Gleisanlagen der Deutschen Bahn. „Unser Ziel ist jetzt, im zweiten Quartal den Bauantrag für das Hochbauvorhaben einzureichen, um im Herbst die Baugenehmigung zu erhalten. Anschließend wollen wir bis Ende des Jahres mit den Rohbauarbeiten beginnen“, kündigte der Geschäftsführer an. Dann könnte der NetWorkHub, in den S&G trotz schwieriger Rahmenbedingungen am Immobilienmarkt bis zu 100 Millionen Euro investiert, im Jahr 2026 den Betrieb aufnehmen.