﻿Vorwurf gegen Busfahrer wegen Schleusens: Bundespolizei stoppt Fernbus in Dresden

In einem Bus aus Prag stoßen Beamte der Bundespolizei auf Männer ohne Papiere. Den Fahrern wird vorgeworfen, zusätzlich Geld für die Mitnahme von Reisenden kassiert zu haben.

Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise wurden die Männer zunächst in die Bundespolizeiinspektion Dresden gebracht.

Dresden. Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen in Dresden einen Fernreisebus gestoppt – und ermittelt jetzt gegen die beiden Fahrer wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern. Sie sollen von Fahrgästen neben den vorgelegten Fahrkarten Geld verlangt haben als Voraussetzung, mitreisen zu dürfen.

Der Bus war gegen 5.20 Uhr am Hauptbahnhof angehalten und kontrolliert worden. Dort trafen die Beamten auf sechs Syrer im Alter zwischen 19 und 23 Jahre und einen 41-jährigen Ägypter, die keine Ausweisdokumente bei sich hatten. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise wurden sie in die Bundespolizeiinspektion Dresden gebracht. Die sieben Männer stellten den Angaben zufolge ein Schutzersuchen und wurden anschließend in eine Erstaufnahmeeinrichtung gefahren.

Waffen gefunden

Nach ersten Ermittlungen hätte sich aber auch der Verdacht erhärtet, dass die Busfahrer zusätzlich zu den Fahrkarten Geld für die Mitnahme kassiert hätten. Die Bundespolizisten leiteten deshalb gegen den 39-jährigen Ungarn und seinen ein Jahr älteren slowakischen Kollegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Einschleusen von Ausländern ein.

Wie die Bundespolizei weiter mitteilt, fanden die Beamten bei dem 39-Jährigen einen Schlagring und bei dem 40-Jährigen ein Einhandmesser. Beide Männer waren zunächst zu den Vorwürfen vernommen worden, die Waffen stellten die Polizisten sicher. Anschließend wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von DNN