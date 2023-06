Der Ferienpass für Dresden ist da: Jetzt schon online reinschauen

Dresden. Pünktlich zum Kindertag ist der Ferienpass 2023 erschienen. Seit dem 1. Juni können Interessierte das Sommerferien-Programm online kostenlos durchstöbern. Ab dem 5. Juni steht es als Broschüre in allen Bürgerbüros, Stadtkassen und Verwaltungsstellen für 10 Euro zum Verkauf zur Verfügung.

Käufer der Broschüre erhalten zusätzlich zum Veranstaltungsprogramm wie immer ein Freiticket für die öffentlichen Verkehrsmittel in Dresden während der Ferien sowie Ferientipps und 18 Gutscheine, mit denen Kinder etwa Vergünstigungen beim Baden oder anderen Unternehmungen erhalten. Besitzer eines Dresden-Passes bekommen das Heft kostenfrei.

Über 1.000 Angebote zur Freizeitgestaltung

Der Ferienpass gilt vom 8. Juli bis zum 20. August und enthält über 1000 Angebote, die Kinder kostenfrei oder kostengünstig nutzen können. Mehr als 100 Partner wie die Dresdner Museen, Bibliotheken, die Dresdner Kinos sowie verschiedene Vereine und Unternehmen beteiligen sich an dem Programm, das sich an Schüler zwischen 6 und 14 Jahren richtet.

Ferienkinder können Sportarten wie Kajak fahren auf der Elbe ausprobieren oder an einem Kinderradrennen teilnehmen. Verschiedene Exkursionen, etwa zur Feuerwehr oder zum Wertstoffhof gehören ebenso zum Programm wie Kurse rund um Theater, Zirkus und Film. Kinder, die kreativ werden möchten, können beispielsweise Sandsteinfiguren herstellen oder ein Fotobuch gestalten. Auch eine Sommer-Beach-Party wird von den Veranstaltern organisiert.

So sieht der Dresdner Ferienpass für 2023 aus. © Quelle: Stadt Dresden

Am 10. August, 9 bis 14 Uhr, haben Kinder zwischen 8 und 14 Jahren zudem nach vorheriger Anmeldung die Gelegenheit, das Rathaus zu besuchen und mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ins Gespräch zu kommen.

Mit einem Ferienfest in den Sommer starten

Eröffnet wird der Sommer mit einem Ferienfest am Sonntag, den 9. Juli von 14 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Filmnächte am Elbufer. Jugendamt und Veranstalter bieten dort ein Bühnenprogramm sowie verschiedene Spiel-, Sport- und Mitmachaktionen für Dresdner Kinder und ihre Familien. Wer noch keinen Ferienpass besitzt, kann diesen dort am Stand des Jugendamtes erwerben.

Für einige der angebotenen Veranstaltungen ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich. Welche Veranstaltungen dies betrifft, ist im Programm des Ferienpasses gekennzeichnet.

Der Ferienpass ist ein Sommerferien-Angebot der Landeshauptstadt Dresden, das Kinder bei der eigenständigen Freizeitgestaltung in und um Dresden unterstützen soll. Für das Programm sorgt das städtische Jugendamt gemeinsam mit lokalen Partnern. In diesem Jahr erscheint bereits die 41. Ausgabe des Ferienpasses.

Weitere Informationen sowie das Online-Programm gibt es unter: www.dresden.de/ferienpass

DNN