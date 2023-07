﻿Vor Ferienbeginn: Flughafen Dresden warnt vor Stau an der Sicherheitskontrolle

Dresden. Der Flughafen Dresden warnt wegen Umbauarbeiten vor Stau an der Luftsicherheitskontrolle. Kurz vor Beginn der sächsischen Sommerferien erklärt der Airport zu Wochenbeginn auf Twitter: „Ab 04. Juli wird es zu Einschränkungen und längeren Wartezeiten kommen.“ Urlauber und Geschäftsreisende sind daher angehalten, zweieinhalb Stunden vor der geplanten Abflugzeit am Flughafen zu sein und sich nach dem Check-in am Schalter direkt zur Sicherheitskontrolle zu begeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Arbeiten waren bereits im vergangenen Spätherbst angekündigt worden. Sie finden in Abstimmung mit der Bundespolizei statt, deren hoheitliche Aufgabe die Luftsicherheit ist. Die Projektleitung für den Umbau läge aber beim Flughafen, hieß es von den Beamten.

Neue Geräte sollen Kontrollen verkürzen

Schon im November hatte der Flughafen mitgeteilt: „Die Fluggast- und Gepäckabfertigung im Terminal wird erneuert und eine neue Wache für die Bundespolizei errichtet.“ Die Baumaßnahmen an der Passagier- und Handgepäckkontrolle sollen bis März 2024 andauern. Unter anderem werden zunächst in zwei Kontrollspuren neue Kontrollgeräte für das Handgepäck und sogenannte Ganzkörperscanner zur Personenkontrolle installiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Perspektivisch sollen alle vier Kontrollspuren für die Reisenden mit den modernen Geräten ausgestattet werden. Sie können perspektivisch auch dazu beitragen, die Kontrollen zu beschleunigen.

DNN