﻿Beats und Bäuerlichkeit: Zu Hause bei Dennis Bartetzko vom Plattenladen Fat Fenders

Seit über 20 Jahren versorgt Dennis Bartetzko vom „Fat Fenders“ in der Neustadt die Dresdner mit frischen Vinyls aus dem elektronischen Bereich. Sein Antrieb ist die Sehnsucht nach Musik. Wie drückt sich das im Wohnen aus? Besuch bei einem Menschen, für den Leben gleich Hören ist.

Dresden. Die wahrscheinlich größte Plattensammlung der Welt liegt in Brasilien und gehört Zero Freitas. Bis zu acht Millionen Vinyls soll der Unternehmer laut Medienberichten in seiner Heimat Sao Paolo angehäuft haben. Dennis Bartetzko kommt auf etwa 6500 – nicht einmal ein Prozent von Freitas Kollektion, aber trotzdem genug, um die Statik eines Dresdner Altbaus zu überfordern. „Mein Sohn hat mir irgendwann gesagt, dass der Boden sich absenkt und die Murmel Richtung Regal rollt“, erzählt Bartetzko und lacht. Das war in seiner alten Wohnung. Jetzt, an der Rothenburger Straße, habe er vorher geschaut, dass die Sammlung auf einem tragenden Balken steht.