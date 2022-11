﻿Faschingsauftakt in Dresden: Karnevalisten starten in die „fünfte Jahreszeit“

Pünktlich 11.11 Uhr gab es am Freitag den Rathaus-Schlüssel für Dresdens Närrinnen und Narren. Flagge gehisst, Motto verkündet und Freibier von Feldschlösschen. Am Aschermittwoch muss der Schlüssel zurück.

Dresden. Helau und Ahoi! So ging es pünktlich am Freitag, dem 11.11. um 11.11 Uhr für die Dresdner Karnevalisten in die "fünfte Jahreszeit". Die Närrinnen und Narren des Dresdner Carneval Club e. V. (DCC) und des Elferrat Gebau Dresden e. V. marschierten vor dem Rathaus an der Goldenen Pforte auf und knöpften Bildungsbürgermeister Jan Donhauser den Rathaus-Schlüssel ab. Sobald der Schlüssel in Gewahrsam der Karnevalisten war, hissten die Mitglieder des DCC ihre Flagge vor dem Rathaus. Schließlich verkündeten sie das Motto das der Saison: "Schwankendes Schiff auf hoher See, Kreuzfahrt mit dem DCC!"

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Publikum wurde von den Faxenmachern mit Sketchen und Gardetanz unterhalten. Freibier der Feldschlösschen Brauerei gab es nach erfolgreichem Fassanstich Donhausers vor den Toren des Rathaus. Kinder, die dem närrischen Spektakel beiwohnten, konnten sich auf einer Hüpfburg austoben. Pünktlich um 12 Uhr endete das Treiben der neuen Rathaus-Herren. Am Aschermittwoch muss der Schlüssel zum Rathaus dann wieder zurück zum Oberbürgermeister.

Von EH